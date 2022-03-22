实控人姚振华下落不明？宝能：信息有误

对于广东省广州市中级人民法院提及的宝能集团实际控制人姚振华下落不明一事，宝能集团方面今日（22日）称，相关信息有误，公司已与法院方面沟通协调，近期相关公告会撤回。

据澎湃新闻报道，广东省广州市中级人民法院3月17日在编号为（2021）粤01民初1750号的公告中提到，在受理原告广州银行开发区支行与被告广州宝时物流、姚振华、深圳市宝能投资集团、深圳市钜盛华股份的金融借款合同纠纷一案。

因为姚振华下落不明，法院向宝能公告送达民事起诉状副本、证据材料、应诉通知书、举证通知书、告知合议庭成员通知书、裁判文书上网须知、廉政监督卡。

法院要求被告向原告广州银行开发区支行偿还借款本金余额7亿元（人民币，下同，1.49亿新元）及至本息清偿之日止的利息、罚息和复利。

对此，中国宝能微信公众号今日发布消息说，在深圳疫情解封的第一天，姚振华对宝能汽车深圳工厂进行工作检查。公众号还配上了姚振华视察工厂的照片。

遭遇流动性问题的姚振华此前曾宣布，公司正在放售包括宝能集团深圳总部等千亿元资产回笼资金。

按照宝能集团2021年10月份的披露，在出售的8个重点专项资产方面，宝能集团正启动总部深圳宝能中心、旧改项目、 前海优质项目、物流园资产包项目等位于上海、深圳、广州的资产项目出售。上述项目涉及商业物业、土地、商业综合体、旧改及优质金融公司股权等，评估价值超1000亿元。宝能集团预计在三至四个月内，回款约200亿元。