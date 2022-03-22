【东航坠机】现场发现身份证和钱包等 搜救仍在进行

中国东航MU5735航班昨天（21日）下午在广西梧州藤县发生坠机事故，搜救行动目前仍在进行中；据悉，搜救人员已在现场发现散落、烧毁的身份证件和钱包等物品。

据北京日报客户端报道，一名现场搜救人员说，截至3月21日24时，发现了失事飞机的部分残骸碎片，以及散落的、烧坏的身份证件和钱包等物品，尚未发现幸存者，飞机的黑匣子也尚未找到。

视频来源：中新社

新华社记者今晨在救援现场报道说，救援现场临时指挥部已经搭建，现场救援人员说，由于飞机坠毁现场在山林间，针对黑匣子的搜寻主要是依靠无人机以及人力进行搜寻，这也增加了黑匣子搜寻的难度。

另据九派新闻和大象新闻报道，武警在坠机搜救现场还发现了手机残渣。一名当地目击者发现了疑似是涉事航班乘客的钱包，装有现金和一张3月11日从南充到广安南的高铁票和机票。

多名搜救人员说，这是他们第一次参加这种空难救援，以往也参与过一些自然灾害或突发事件的救援处置，但大都是常规性、有预案的，不像这次是很罕见的事件。救援目标主要是寻找幸存者和保护现场。救援正在进行之中。

据报道，广西村民还自发购买物资，为救援队送水和食物。一名当地村民称，救援队来这里执行任务肯定很忙碌，担心他们饿肚子，想尽自己的能力来助力救援。

另据新华社报道，中国民航局在接获客机坠机事故报告后，立即下发《关于加强航空安全工作的紧急通知》和《关于做好民航空防安全工作的通知》，对全行业加强当前航空安全工作提出要求。

民航局要求，各地区、各单位要坚持安全第一、预防理念，坚守民航安全底线；加强民航领域安全隐患排查，从飞机保养维修情况、飞行天气情况、人员资质、操作技能等方面，全面排查隐患；务实推动安全生产专项整治三年行动，采取有力措施加强民航安全管理。

民航局强调，空管部门要加强气象预报和现场天气变化的及时通报，配合机组把好天气关。航空公司要严把放行关，增强机组搭配力量，对飞行中发生的任何不正常情况及时报告，并给予机组及时、必要的技术和决策支持。民航各地区管理局要立即开展行业安全大检查，落实安全监管措施，防止监管漏洞和死角等。