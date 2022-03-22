上海新增865例无症状 疾控官员解析原因

上海市昨天（21日）新增本土冠病确诊病例31例和无症状感染者865例，感染人数高于前一天。上海已先后启用后备医疗机构集中隔离收治患者，上海市疾控官员说，无症状感染者数量众多，与病原学特点、人体抵抗力、疫苗接种、发现方式等有关。

综合澎湃新闻、央视网及界面新闻等报道，上海市卫健委今早（22日）通报，昨天新增的确诊和无症状感染者中，有30例确诊病例和749例无症状感染者是在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。

对于网传“浦东北蔡确诊8000多例”，上海市卫生健康委主任邬惊雷在今天上午的疫情防控新闻发布会上说，传言不属实。

而至于此前上海提到要分开临时集中隔离收治点的作用、以及和方舱医院是不是一回事等问题，邬惊雷说，他之前提到过，为应对医疗救治需求，上海启动应急预案，迅速扩增了集中隔离收治床位，开展集中隔离和相应的管理和必要的治疗工作。

邬惊雷说，根据中国疫情防控有关要求，各地需在定点医院之外储备一批后备的医疗机构。上海根据目前疫情需要，已先后启用一些后备的医疗机构比如像周浦医院，来集中隔离收治，对这些医疗机构而言，运营和流程相对成熟，作为收治阳性感染者的应急准备。

针对上海无症状感染者数量大增的问题，上海市疾控中心主任付晨解释说，上海本轮疫情的病毒分型为奥密克戎变异株BA.2亚型，特点为隐匿性强、传播速度快、潜伏期短、临床症状不典型，目前中国全国主要的流行株是奥密克戎变异株，全国目前在院感染者轻型和无症状感染者比例超过95%以上。

他也介绍了本轮感染人群的年龄特点，上海本轮疫情感染者平均年龄40.6岁，中位数年龄40岁，60岁以下的比例占84.5%，感染者总体以中青年为主，健康状况良好，机体抵抗力较强，因此无症状的比例也较高。

另外，上海的疫苗接种总量已超过5500万剂次，2200多万人完成全程接种，本轮疫情感染者绝大多数已全程接种过冠病疫苗，人群免疫力增强，无症状感染者比例也会增多。

在感染者的发现方式方面，付晨说，有症状的感染者往往是在出现症状，因症就诊过程中在医院发热门诊或者药店被监测哨点发现。而无症状感染者主要通过核酸检测、人群筛查等方式发现。近期上海集中开展区域网格化的核酸筛查，发现了一定数量的阳性感染者，其中包括处于潜伏期和早期的无症状感染者。