报告：86%中国女性认为生育自己说了算

百合佳缘集团今日（22日）发布了最新婚恋观调查报告显示，86%非婚女性认为，生育是权利并非义务，可以选择生与不生，占比超出了男性22个百分点。另外，近五成未婚女性拒做全职妈妈。

据红星新闻报道，《非婚人群生育观报告》显示，越来越多的女性认为，是否幸福才是衡量这段婚姻的关键标准。为此，仅有32%的非婚女性认同“有孩子的婚姻才圆满”的观念。

值得注意的是，对女性而言，生育对生活与工作具备着重要影响。由于生理结构的问题，82%非婚男性与77%的非婚女性都认为，女性的理想生育年龄是在30岁前。

但在职场上，这个年龄阶段正是事业的上升期。这对独立且追求事业发展的女性而言，生育势必会放弃一部分事业，将精力花费在孩子身上，导致许多女性不得不审慎地对待生育问题。

正如《报告》所示，71%的女性将生育时间放在婚后的一至三年，但愿意生育孩子的女性仅有53%，还有37%处于犹豫不定的状态。

对于犹豫的非婚群体，她们则纷纷将“相对收入稳定升高”，放在考量是否生育的第一要素，其次是个人精力和个人身体。由此可见，经济水平和个人精力仍然是非婚群体生育考量的重要因素。

在孩子的养育问题上，女性希望男性能够主动承担起合理的分工内容。超七成女性认为，有必要提前与伴侣约定养育孩子分工；但持同样的观点的男性，仅有不到四成，还有三成认为没必要。可见，“男子工作，女子持家”的观念仍然影响着不少男性，他们主动肩负起家庭赚钱的重担，则希望女性能将重心放在家庭。

