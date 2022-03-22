中国“80后”立遗嘱 五年增长近13倍

中华遗嘱库发布的《2021中华遗嘱库白皮书》显示，越来越多年轻人加入立遗嘱行列，支付宝、微信、QQ、游戏账号等虚拟财产是“00后”“90后”遗嘱中常见的财产类型。

据广州日报报道，今年“00后”遗嘱数据首次公开，在2020至2021年，有223名“00后”立遗嘱，近一年增长了14.42%。

根据分析，“00后”人群立遗嘱处理的财产以“银行存款”“虚拟财产”为主。针对为何“00后”立遗嘱人中97.7%涉及银行存款，中华遗嘱库管委会主任陈凯说，“00后”立遗嘱的人群，年龄普遍在18周岁到20周岁之间，有的是大学在读生，有的刚刚踏入社会工作。

“00后”“90后”的遗嘱中“虚拟财产”的纳入和安排较为突出：支付宝、微信、QQ、游戏账号、网店、虚拟货币等虚拟财产是“00后”“90后”遗嘱中常见的财产类型。通过立遗嘱来解决虚拟财产的转让和继承问题成了中青年群体最关注的问题之一。越来越多人选择在网上写下微信遗嘱，表达自己的真实想法和意愿。

“90后”订立遗嘱的人数表现出每年稳步上升的趋势。截至2021年底，“90后”立遗嘱总人数达到1204人，较去年相比增长了80%。

随着“80后”全部步入而立之年，这个群体立遗嘱人数暴涨，五年增长近13倍。他们基本属于家庭内部无纠纷且本人身体健康，订立遗嘱更希望“未雨绸缪”“避免财产下落不明”和“照顾家人”。其中，有97.67%涉及房产。此外，通过调查发现，80后人群非常懂得投资，有13.18%的遗嘱涉及公司股权，有14.13%的遗嘱涉及证券基金，这个比例远超其他年龄段的人群。

白皮书显示，广东办理遗嘱的人数较多，总体以60至70岁之间为主，亦呈年轻化趋势。婚姻情况多数为已婚（一次婚姻）状况。2021年再婚人群所占比例，相较于往年有一定数量的上升。

截至2021年12月31日，中华遗嘱库一共收到8万多份微信遗嘱，来自广东的就达19924份，占比较高。