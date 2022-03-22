台区域停电事故频传 苏贞昌：已增各种防护设施

台湾昨天区域停电事故频传，引发各界讨论；行政院长苏贞昌今天（22日）受访时说，电线、变电箱都设置在外面，老鼠、鸟、虫等各方面都会破坏，政府已拨预算增加各种防护设施。

据台湾中央社报道，立法院会今天进行施政总质询，苏贞昌率相关部会首长列席备询。苏贞昌会前接受媒体联访，回应昨天内湖、新店、高雄接连停电。

苏贞昌说，电线、变电箱都是在外面，老鼠、鸟、虫各种方面都会破坏，甚至有人拿油压剪去剪、偷电缆、电线；过去一年3000件，现在已经减到不到2000件，台电人员一碰到破坏，立刻辛苦地抢救及恢复供电，应给予肯定与鼓励。

苏贞昌也说，政府用大笔预算增加各种防护设施跟管理，但这一定难免，并呼吁民众一起来防护。

台电昨天发布新闻稿说明停电事故，包含台北市内湖区停电，研判為鸟巢结巢含有铁丝，受下雨冲刷至高压线路接头引起故障。新北市新店区因地下电缆故障造成停电；高雄市大社区因鸟巢碰触高压线路开关，造成停电等。

台电指出，近年配电系统停电事故已有显著改善，从2012年到2021年，10年来配电系统停电事故件数从2万1019件降为8999件，其中鸟兽碰触致停电事故件数，也从2838件降为1780件；今年2月底止共发生100件，平均而言并无特别增加，反而进一步降低。