香港一武馆涉筹办港独武装力量被查

香港一男一女涉嫌违反香港《刑事罪行条例》中的“作出具煽动意图的行为罪”，在20日被拘捕。香港国安处今天透露更多细节称，涉事人开办的武馆，曾筹办名为“黑武士军团”的港独武装力量。

据香港01报道，香港国安处今日（22日）透露更多行动细节。涉事武馆“集英扬武堂”曾开办“杀鬼队训练班”，警方卧底乔装学员发现，有人欲筹办名为“黑武士军团”的港独武装力量。此后警方立即采取行动，拘捕男武术教练及女助理，两人今午在西九龙裁判法院提堂。

另外三名男学员和一名女学员涉嫌违反限聚令被票控，警方已掌握一定数量的参与团练的人士资料，呼吁市民参与武术训练认清举办目标，避免卷入严重罪行。

警方调查发现，“集英扬武堂”的社交网站自前年3月至今有多篇具煽动性交章，内容主要煽动他人以武力反抗政权，以及邀请网民到“集英扬武堂”练武，为日后革命及抵抗政权作准备，文章亦煽动他人对抗政府防疫政策。

此前在网上可以搜索到该间格斗学堂的海报，但目前“集英扬武堂”的社交网站已经关闭。

此团伙在今年2月下旬第五波疫情暴发时，还抹黑香港政府防疫政策，他们用本地外地事件借题发挥，引起市民憎恨，煽动他人使用暴力。

港警20日持法庭手令，搜查三处地方，检获38万元（港元,6.60万新元）现金，大部分是外币。另外还有大量攻击性武器，包括一支气枪、两把斧头、三把剑、六把开山刀、八把弩及30支有钢头的箭，全部已经开锋。警方测试发现，弩拉力超过法律容许，被捕人涉嫌管有攻击性武器、无牌管有枪械。