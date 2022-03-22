安踏疫下收益反弹 净利增近五成 

中国本土体育服饰品牌安踏体育周二（22日）公布业绩显示，2021年营收493.3亿元人民币，同比增长39%；实现净利润77.2亿元（人民币，下同，16.49亿新元），同比增长49.6%。公司预计到2022年年底，中国大陆和海外国家安踏门店数目将为9200至9300间。

据路透社报道，安踏公告年报显示，于本财政年度，疫情对中国大陆零售市场影响已经大幅下降，安踏分部、斐乐（FILA）分部及其他品牌收益对比2020年录得强劲反弹。

2021年财年，安踏分部收益较同比增长52.5%至240.1亿元，主要得益于电子商贸业务的增长；在2020年下半年采用DTC模式导致收益增加；及疫情缓和下品牌于中国大陆零售市场表现有所好转。同期集团FILA分部收益同比增长25.1%至人民币218.2亿元。

公司在年报中称：“未来五年，安踏的目标是实现收入持续增长，并扩大其在中国的整体市场份额，以保持其在中国运动服装行业的领先优势。”截至2021年12月31日，安踏在中国大陆和海外国家拥有9403间安踏门店。

年报并显示，于本财政年度，安踏亦与中国国家游泳队签订合约正式成为战略合作伙伴，为中国游泳队的运动员提供比赛及训练的专业运动装备。

此外，董事会现建议派付本财政年度末期股息每股普通股0.68港元。

安踏体育是北京2022年冬奥会官方合作伙伴之一；该股周二早盘收涨约3.6%，今年迄今累跌约一成。

去年12月，安踏体育宣布，公司控股股东之一兼主席丁世忠及其家族成员，将捐赠公司8,450万股股份作慈善用途，占公司已发行股本约3.13%，以周一收盘价计价值约92.6亿港元。

