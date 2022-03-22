中国在吉林首次大规模使用辉瑞冠病特效药

一万盒辉瑞冠病病毒治疗药已运抵中国本轮冠病疫情重灾区吉林省，这是在中国国内首次大规模使用这种冠病特效药。

吉林省工信厅副厅长宋晓辉昨天说，吉林省工信厅已紧急采购一万盒中国国内首批到货的辉瑞冠病口服药，从上海入关后，经北京转运，20日晚到达长春，正在分发。

据“吉林发布”微信公众号消息，吉林省卫生健康委副主任张力今天（22日）在疫情防控新闻发布会上就此回答说，依据《新型冠状病毒肺炎诊疗方案（试行第九版）》中关于抗病毒治疗要求，该药物的适应症主要用于发病五天内的轻型和普通型且伴有进展为重型高风险因素的成人，以及年龄在12-17岁，体重≥40kg的青少年。

按照临床治疗专家的意见，符合适应症的患者应用尽用，应用早用，这对患者的治疗和康复将起到积极作用。

对于吉林省对冠病特效药的分配使用，张力说，吉林省制定了分配方案，由省级根据各地患者实际情况统筹分配，将全部计划的60%，即6000人份的药品划拔各地，由市州结合本地各医院救治工作需要，分配到各定点医院。

目前6000人份的药品已第一时间送达参与救治的各医疗机构，开始在临床治疗中使用。同时，为避免局部药品积压造成浪费，省里预留40%的储备量，将结合各地临床救治需要，全省统一调配。

中国国家药监局今年2月根据《药品管理法》相关规定，按照药品特别审批程序进行应急审评审批，附条件批准辉瑞公司冠病治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装（Paxlovid）进口注册。

中国国家卫生健康委本月15日发布的最新版冠病诊疗方案中，加入了两种抗病毒疗法，其中就包括辉瑞口服药Paxlovid。

吉林省昨天新增本地确诊病例1902例，新增本地无症状感染者563例。