最强地级市苏州 五年房价年均仅涨千元人民币

中国最强地级市苏州的中国国内生产总值（GDP）破2万亿人民币，但是楼市颇显疲软，五年时间里房价涨幅年均仅千元（人民币，下同，约200新元）。

据第一财经报道，中国房价行情网数据显示，2017年至2021年，当地整体新房均价从1.76万元/平方米涨至2.13万元/平方米，每年仅保持千元左右的增幅；明显低于同期的杭州、南京。

七普数据显示，2010年至2020年间，苏州常住人口增长228.8万人，十年增幅为21.8%，总量1274.8万人，位居江苏省首位。

强大的经济基础，大量的人口支撑，引得众多开发商竞相涌入苏州，截至2020年已有超八成百强房企布局于此。但受制于严格的调控政策，近年来的苏州楼市在跌宕中，显得有些沉寂。

苏州市场已连降多月的房贷利率，3月中旬再度传出已降至4.6%的消息。

克而瑞3月16日发布的调研报告称，包括四大行在内，苏州的房贷利率已普遍下调至4.6%至4.65%。而就在五个月前，苏州的房贷利率还保持在六字头，如今已降至五年来的最低点。

与全国各大城市相同，苏州的这波下跌行情亦是从2021年下半年开启，许多楼盘陆续降价促销，释放优惠，从总价折扣到首付分期，再到“一口价房”、“工抵房”，送车位、送装修包、送家电等多种手段齐上阵，但这些无法阻挡住市场下行的车轮。

第三方机构金刚石房产云数据显示，2021年上半年苏州市区单月成交量最高近9000套，而下半年单月最低成交套数不足4500套，近乎腰斩。

亿翰智库研究总监于小雨认为，若限价得以放松，将会增强房价预期，预计是非常有效果的。“因为苏州不是供需关系和购买意愿的问题，市场的冷清是政策强压的原因，市场一好政策就压下来，需求积攒了很多。”

近年来苏州楼市多次起落，各大开发商仍汲汲涌入，自是看中了这座城市的长期发展潜力，其中核心因素无外乎城市经济、产业升级和人口规模。

2000年至2010年间，苏州增长速度基本保持12%以上。2011年，继上海、北京、广州、深圳、天津之后，苏州成为第6个GDP突破万亿的城市。2020年，苏州经济总量再攀新台阶，首次突破2万亿大关，仅次于四个一线城市和直辖市重庆，无愧于最强地级市之称。

苏州楼市颇显疲软，但优秀的城市基本面，使其依然保持着对开发商充分的吸引力。