台和硕董事长：陆疫情对电子供应链短期影响难免

中国大陆深圳、上海疫情严峻，当地加强防疫管制恐影响电子供应链；台湾代工大厂和硕董事长童子贤今天（22日）说，短期一两个月的影响在所难免，不过电子业今年全年目标受到的影响有限。

综合台湾《联合报》和中央社报道，童子贤今天出席智慧城市展台北场，他在受访时被问及大陆冠病疫情可能影响电子业供应链及物流的看法。

他说，和硕在苏州、上海厂区都进入戒慎小心的防疫状态，但生产没有停，只隔离局部有疑虑的单位，整个厂区几万人还是持续在运作。

童子贤说，世界正在适应疫情及恢复正常，短期因为珠江三角洲和长江三角洲暴发出疫情，戒慎戒恐去面对，中国大陆政府因为有局部清零的政策目标，电子业受到短期一两个月的影响在所难免。

童子贤强调，如果需求不变，不用那么担心，这2个月出货不会是零，到5月或6月疫情缓和后可以补齐。

从长期来看，童子贤认为，电子业今年全年目标受到的影响有限，加上目前处于淡季，“相信是应付得来”。

据中国大陆卫生健康委发布，中国大陆昨天通报新增冠病确诊病例2338起，其中境外输入病例57起，本土病例2281起。其中，上海市昨天新增本土冠病确诊病例31例和无症状感染者865例；深圳新增33例本土确诊病例和11例本土无症状感染者。