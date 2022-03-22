科创板企业破400家 近九成营收正增长

从2019年7月22日首批25家企业登陆中国科创板至今的两年又八个月，科创板企业突破400家，总市值突破5万亿元（人民币，下同，约1万亿新元）。

据澎湃新闻报道，和元生物、均普智能3月22日登陆科创板。至此，科创板上市企业正式突破400家。招商基金研究部首席经济学家李湛说，短短不到三年时间，科创板持续扩容，对于市场吸引力提升。

从主题分布情况看，Wind数据显示，401家科创板上市公司来自九个科创主题。其中，前三大科创主题的上市公司有300家，占比高达74.81%：新一代信息技术产业主题企业146家，生物产业主题企业87家，高端装备制造产业主题企业67家，在科创板的比例分别为36.41%、21.70%、16.71%。

此外，科创板还有新材料产业主题企业53家，节能环保产业主题企业22家，新能源产业主题企业15家，新能源汽车产业主题企业六家，相关服务业主题企业四家，数字创业产业主题企业一家。

从市值分布情况看，Wind数据显示，五家科创板上市公司总市值超过千亿，分别为中芯国际、天合光能、晶科能源、百济神州-U、大全能源。

截至3月21日，科创板总市值达5.17万亿元，相当于全部A股总市值的5.96%；科创板日成交金额在500亿元左右，相当于全部A股日成交金额的5%。市场上已发行的科创板公募基金（含主题基金、ETF等）共有88只，发行份额合计977.6亿元。

Wind数据显示，截至3月21日，42家科创板企业已披露了2021年年度报告。另外，截至2月28日，科创板383家上市公司通过业绩快报披露了2021年经营业绩信息。

2021年，383家科创板公司合计实现营收8051.47亿元，平均营收21.02亿元；合计实现净利润914.19亿元，平均盈利2.39亿元。

