专家：中国降准时间或推后至下季度

经济学家把对中国再次降准的时点预期推后到下一季度，中国政府迄今未发出近期采取政策行动的明确信号。

据彭博社报道，接受调查的21位经济学家中，只有九位预测3月会降准。而在2月上一次调查时，20位分析师中有15位预测本月底前会降准。

分析师仍旧预测中国央行会在第二季度把一年期中期借贷便利(MLF)利率下调10个基点，并把一年期贷款市场报价利率(LPR)也下调10个基点。

西太平洋银行高级经济学家克拉克（Elliot Clarke）说：“考虑到中国经济增长势头去年底已经放缓，我们觉得没有必要立即加码刺激，如果在整个2022年慢慢实施刺激，效果会更加好”。

在上周国务院金融稳定发展委员会专题会议誓言要推出政策以保持经济运行在合理区间、资本市场平稳运行后，分析师们开始预测会再度降准。但后续尚无任何具体措施跟进，总理李克强周一主持召开国务院常务会议时也没有发出可能使用任何货币政策工具的信号。

本次调查的开展时间为上周金融稳定发展委员会会议之后，本周国务院常务会议之前。

荷兰银行高级经济学家迪克惠岑（Arjen van Dijkhuizen）说：“我们预计北京将继续逐步放松货币和财政政策，并谨慎放松包括房地产在内的宏观审慎政策。”

彭博最新调查还显示，经济学家对今年中国经济的增长预期从2月调查时的5.1％降至5％。这低于5.5％左右的官方目标。

新一波疫情导致中国多地采取防疫封控措施，而房地产市场持续下滑也继续拖累经济活动。消费疲软以及今年晚些时候可能出现的出口放缓，都对中国政府实现今年的增长目标构成挑战。

富国银行国际经济学家麦肯纳（Brendan McKenna）说：“如果防疫限制升级或者持续很长时间，今年中国经济增速可能低于5％。”

