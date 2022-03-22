中国促美国撤回对中国官员实施的签证限制

针对美国国务院以涉及压迫境内外少数民族和宗教团体成员为由，对部分中国官员实施签证限制，中国外交部今天（22日）敦促美国立即撤回制裁，否则必将予以对等反制。

据环球时报报道，中国外交部发言人汪文斌今天在例行记者会上针对美国对部分中国官员实施签证限制一事回应称，美国的声明充满意识形态偏见，违反国际法和国际关系基本准则，干涉中国内政，并对此表示反对。

汪文斌强调，中国坚持以人民为中心的人权理念，落实尊重和保障人权的宪法原则，把生存权、发展权作为首要的基本人权。中国的人权状况处于历史最好时期，国际社会对此有目共睹。

他抨击美国侵犯别国人民人权，给别国人民造成灾难，还以保护人权为名，对别国进行打压制裁。

最后汪文斌称，中国敦促美国反省并纠正自身在人权领域犯下的罪行，同时客观公正看待中国人权状况，停止对中国打压，立即撤销针对中国官员的制裁，否则必将予以对等反制。

美国国务卿布林肯于当地时间周一在声明中指控，部分中国官员在中国境内外压迫宗教团体成员、少数民族、异议人士、维权人士、新闻记者、劳工组织者、公民社会组织者、以及和平抗议人士。美国国务院因此对这些中国官员实施签证限制措施，美国国务院没有进一步公布受到制裁的中国官员名单。