上海精神卫生中心主任医师建议在家也不要形象过于潦草

上海市精神卫生中心主任医师谢斌今天说，疫情已经两年多了，大家已经经历过相似的冲击多次了，已经总结了很多有用的心理调适经验。他建议，即便每天只能在家里、在小区里，也不要在形象、作息等方面太过潦草。

根据东方网报道，谢斌在上海今天举行的疫情防控工作新闻发布会上说，这次疫情跟以往相比，对心理方面的冲击主要跟生活受到影响有关。而不同的人群，生活受影响是不同的。

他说，对于普通市民，无论在“决赛圈”内外，心理调适有四个重点：有盼头、有放下、有自律、有念想。 有盼头，就是把不确定转化成确定性；了解防控的各种要求，包括如何去测核酸、如何居家办公、上网课等，心里有底就可以大大减轻焦虑情绪。

有放下，就是要学会接受现实，接纳自己，也接纳他人。很多事被耽误了，很多熟悉的规律要调整了，肯定心烦。与其抱怨抵触，不如顺势而为，给生活做个减法。不要纠结浪费了多少天，长胖了多少斤，孩子被耽误了多少学习。只要静下来，学会享受慢生活，享受极简生活，享受一家人整整齐齐的日子，哪怕每天就是发个呆，也一定会有收获。

有自律，就是即便每天只能在家里、在小区里，也不要在形象、作息等方面太过潦草。神清气爽的状态不仅是对自己平衡饮食、规律运动、科学睡眠、平和心态的褒奖，也是对家人的爱护和激励，让居家生活能够有朝气。自律，也包括遵守防控相关要求。

有念想，就是无论当下多不方便，也要憧憬未来，想象幸福的时光，并且坚信那一天一定会到来。像有的网友说，这次疫情以后要报复性上班、报复性消费，当然还是要考虑健康放在首位。怀着念想，可以在当下把每天作为蓄积力量的机会，为美好未来一点点做好准备。

谢斌还说，面对这些天新增感染者人数比较多，一些市民朋友可能也会产生两年前那种恐慌紧张情绪。这是正常的反应，因为紧张起来了，所以大家都越来越配合防控要求、都愿意打疫苗了。但大家确实用不着过分恐慌。只要想想：两年下来，对这个病是否有了更全面的认识？是否不断更新了对付它的办法？诊断治疗的质量、尤其是效果是否已大大提高？ 如果这些答案都是肯定的，就把专业的问题放心交给专业人员去考虑、去做。

谢斌说，今天大家都是在春天里，尽管遇到一点点“倒春寒”不要担心，上海之所以叫“魔都”，就是它总能化解掉各种各样的难题，在打怪中能够升级。

