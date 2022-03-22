下午察：东航空难是对中国航空业的又一重击？

中国东方航空公司一架载有132人的波音737-800客机昨天从云南昆明飞往广东广州途中，在广西梧州市藤县山区坠毁，震惊国内外。

一架东航客机昨天在广西梧州市藤县山区坠毁。图为客机失事现场。（新华社）

令人感叹造化弄人的是，《中国民航报》上个月才刚报道，中国民航持续安全飞行突破一亿个小时，创造了中国民航历史上最好的安全业绩，也创造了世界民航历史上最好的持续安全飞行纪录。

尽管目前尚不确定事故原因，但过去两年受疫情影响，包括中国在内的全球航空公司都在艰难地维持运营，而东航这场空难无疑是为本就不景气的航空业雪上加霜。

中国民航安全记录

近10年来，中国航空安全标准位于世界前列，其飞机失事率也保持低位。有媒体说，中国每家航空公司有超过六成机构都是安全管理机构，安全人员的比例更高；安全生产部门的薪酬也占至少六成。

这是在汲取了血的教训后的成果。在上世纪80年代至90年代发展初期，中国民航的安全记录经历过一段黑暗时期，尤其是在1992年至1999年这八年就发生了六起空难。

但经过30多年的发展，尤其是近10年，中国航空公司的飞安记录可圈可点。这大概也是中国多家媒体为何以“中国民航4227天飞行安全记录‘清零’”来标注这次空难的原因。毕竟，距离上一次中国民航空难已是11年前。

2010年8月，河南航空一架B3130号ERJ- 190型支线客机从哈尔滨飞往伊春，在伊春林都机场跑道690米处场外提前接地坠毁，造成44人遇难。事后机长被指控犯重大飞行事故罪，判处有期徒刑三年。那也是中国首例重大飞行事故案。

那场空难发生后，河南航空付出了巨额赔款，河南的航空发展也因此停滞了10年。同时，在短期内也抑制了中国国内航空运输需求，2010年8月全行业月度旅客运输量环比下降10.67%，2010年9月旅客运输量环比下降14.21%。

东航辟谣严控维修费

有自媒体昨天在空难后发文，指东航因上百亿（人民币，下同，100亿元人民币约合21.33亿新元）巨亏压力而严控维修费用、压降成本，将此次坠机归结于此。相关文章目前已无法打开。

东航权威人士昨晚针对网传“严控维修费”的说法辟谣，称消息失实。（彭博社）

东航权威人士昨晚出面辟谣，称网传消息失实，东航始终致力于提供安全可靠的维修工程服务，按年报披露数据，其年维修成本去年较2019年还增加12%。

不过，受疫情影响，中国大多数航空公司近三年都处于亏损状态是不争的事实。中国航空业三大巨头——中国国航、南方航空和东方航空今年1月发布业绩预亏公告，预计去年亏损总额至少368亿元。

其中，东航去年度预计归属于上市公司股东的净亏损为110亿元至135亿元，上年同期净亏损为118.35亿元。

为减轻经营压力，东航通过多种手段压降成本。东航去年11月公告非公开发行A股股票，募集资金总额约108.28亿元。东航当时说，这笔募集资金到位后，将降低公司资产负债率，提升公司偿债能力，减少公司财务成本，进一步改善财务状况和资产结构，有利于进一步提高公司抗风险的能力，实现长期可持续发展。

可以想象的是，已经步履维艰的东航在空难后将面临更大的财务压力。东航港股昨天尾盘跳水跌超6%，今天跌势稍缓，跌2.55%；东航美股昨天盘前大跌18%，收盘跌幅缩小至6.31%。

东航已要求旗下所有波音737-800客机都暂停运行，仅这一决定也将使公司承受巨大损失。

又是波音737？

据介绍，波音737系列飞机是过去50年里全球最畅销的机型之一。在中国，波音737也是执飞中短航线的主力，以及几大中国航空公司的主力机型。

航空公司年报显示，截至2020年年末，东航、南航、国航分别拥有292架、401架、274架波音737系列机型，占整个机队规模的39.7%、46%、38.7%。

此次坠毁飞机型号为波音737-800，是属于新一代的波音737，同型号还包括-600、-700、-900，其中-800为最受欢迎的型号，1998年首架交付用户，被称为737家族中最成功的机型。

东航目前有107架波音737-800。（法新社）

作为单通道客机，波音737-800和空客的A320是目前中国乃至全球民航市场的主流机型。根据第三方航空信息平台“航班管家”数据，截至今年2月末，737-800的中国大陆客运航司飞机机队在册数1189架，包括南航、海航、厦航、国航等超过20家航司，其中东航有107架。

关于737的安全问题，更为人熟知的是，印尼狮航和埃塞俄比亚航空分别在2018年10月和2019年3月执飞737 MAX发生的两起空难。

波音737MAX至今未被允许在中国复飞。（路透社）

根据调查结果，两起空难或均与客机自动防失速系统被错误激活有关。737 MAX因此被中国在内的多个国家和地区停止交付和运营，由此也开启了波音公司六个季度的亏损。

直到2020年11月，美国、加拿大和欧洲航空与交通部门才陆续解除了对波音737 MAX的禁飞令。

去年8月，波音公司一架737 MAX测试飞机在中国试飞，报道称有望在去年11月底拿到中国有关部门对此机型的“复飞许可”，但时至今日该机型仍未被中国允许复飞。

需要说明的是，此次坠毁的737-800客机与此前停飞的737 MAX客机，虽同属737家族，却是完全不同的两款飞机。

但无论是800还是MAX，在事故原因还未有结论前，波音公司很难独善其身。

疫情对航空业的影响

全球肆虐两年多的疫情对航空业运营造成的严重打击是显而易见的，其实，疫情对飞行安全也产生了不小的影响。

早报网去年10月曾报道，不少国家放宽入境限制、航班增加，休假一段时日后重回驾驶舱的飞行员却失误频传。单在美国，几个月以来飞行员秘密报告了数十起操作失误事件。

这些失误包括：飞行员在起飞时忘记启动飞机的第二引擎；飞行员突然觉察自己没有降下机轮，在离地240米处紧急爬升；还有飞行员在起飞后朝错误方向飞去。

冠病大流行导致航空业需求急剧下滑，全球约有10万名机师被迫放无薪长假，或被雇主缩减飞行里程。（法新社）

这些飞行员都是已停工数月重返机舱的员工。庆幸的是，他们都及时发现失误并予以纠正，才没有酿成灾难。

彭博社当时报道，冠病大流行导致航空业需求急剧下滑，全球约有10万名机师被迫放无薪长假，或被雇主缩减飞行里程。长达18个月未曾飞行的机师比比皆是。

实际上，除了机师，其他机组人员、地勤、安检工作人员等的工作量也和从前不可同日而语，一定程度上，他们在工作流程中也可能发生失误。

321空难会否让中国民航业重新洗牌？

由于空难原因还未出炉，对东航或波音公司会产生何种影响还无法确定，但有分析认为，无论是什么原因，空难叠加疫情，对中国民航业的影响，将会是深远的。

中国两家证券研究公司报告指出，短期内，空难造成的恐慌或导致出行信心受影响，需求下降。中长期看，安全保障、疫情发展仍是需求恢复的两大核心决定要素。

受本土疫情持续增长的影响，中国国内航空日均旅客运输量已从今年2月初的逾80万人次下降至30万人次以下，加上本次事故的打击，短期内航空市场持续低迷的可能性较大。

受本土疫情持续增长的影响，中国国内航空日均旅客运输量锐减，加上此次空难的打击，短期内航空市场或持续低迷。（彭博社）

报告还认为，事故后部分飞机将可能停飞检查，同时航司时刻安排、飞机引进、驾驶员培训等方面采取更加严格监管措施，运力增速会进一步下降。部分中小型航空公司或将面临较为紧张的财务困境，行业整合的可能性进一步提高。

中国民航局昨天已下发文件，要求切实加强民航领域安全隐患排查，举一反三，从飞机保养维修情况、飞行天气情况、人员资质、操作技能、空防安全等方面，立即、全面排查隐患，并务实推动安全生产专项整治三年行动。

2019年冠病疫情暴发前，中国民航日均运输量是177万人次，现在的运输量还不到当时的两成。

疫情结束、对外重新开放国门看来恐怕还有段时日，空难又突如其来，行业或面临一场大洗牌，对中国航空业来说，这个寒冬实在有点太长了。