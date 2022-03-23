台湾东部地区连续地震44次 最高6.6级

台湾东部地区接连发生有感地震44次，其中两次规模超过6级。

综合联合新闻网与自由时报网报道，据台湾中央气象局数据，今天（3月23日）凌晨1点06分起至早上6点，花东地区接连发生44次地震。其中，1点41分及1点43分发生6.6及6.1级规模最大，5级以上也有五次，4级更超过10次以上。震中都集中在花莲县与台东县交接处附近。

接连的地震让靠近震中的台东县长滨乡、成功镇及东河乡出现灾情，有房屋墙壁倒塌，也有饭店瓷砖脱落、店家架上物品掉落等，成功镇警局及消防队墙壁上也出现龟裂情形。长滨乡一名88岁老翁，被地震倒下的窗户砸伤，暂无生命危险。

有台东县长滨乡民众反映，地震发生时天摇地动，摇晃持续有超过30秒。另有民众说，一整夜手机里地震警报响不停，根本无法睡着。

另外，省道台11线、23线有零星落石，玉长公路出现陆基错动导致裂痕，全线封闭。

台南、台中与新竹也都感受到明显摇晃，科技园区方面，全球芯片制造龙头台积电称，大部分厂区都没有达到疏散标准，只有零星疏散，地震后很快回到生产线，部分机台受影响，后续厂区环境巡检无异常。

台湾另一主要半导体芯片厂商联电则称，厂区都未达到疏散标准，部分机台启动保护停机功能需重新开机，重新开启后对整体业绩表现并无影响。

台湾中央气象局地震测报中心主任陈国昌分析，本次地震震中在花莲南部，触发花莲北部、2018年曾酿死伤的0206地震的米仑断层可能性不高。他也说，不排除三天内仍有规模5至6的余震，至于是否还会有6级以上余震，还要再观察。

