消息：中国要求在美上市公司为审计信息披露做准备

消息人士称，中国监管机构已要求包括阿里巴巴、百度和京东在内的部分在美上市公司做好披露更多审计信息的准备。目前中国政府正努力确保国内公司继续在纽约上市。

据路透社报道，其中两名消息人士称，中国监管机构正在考虑一项提议，对于一些不收集敏感数据的中国公司，允许美国监管机构检查这些企业的审计工作文件。

四位消息人士告诉路透，作为这一举措的一部分，中国证监会本月早些时候召集了互联网巨头，包括搜索引擎龙头公司百度和电子商务巨头京东。

消息人士称，这些公司被要求准备2021财年的审计文件，以备美国监管机构提出更多的披露要求。消息人士不愿具名，因为他们不被允许讨论会议细节。

第一位消息人士称，如果这些公司在整个过程中“对任何事情不确定”，最好应该征求中国监管机构的建议，包括审计和与美国监管机构的沟通等。

中国证监会尚未立即回复置评请求。

阿里巴巴、百度、京东和微博暂未回复置评要求。拼多多和网易也尚未置评。

路透社的报道称，中国监管机构的最新举措表明，北京愿意做出一些让步，以解决中美之间长期以来就审计问题上的僵局。审计僵局已使美国对中国企业的数千亿美元投资面临风险。

美国当局正在采取行动，如果中国企业连续三年无法提供审计记录给美方检查，这些中资企业将被赶出美国证券交易所。