美任命太平洋岛国谈判特使 对抗中国影响力

美国周二（22日）任命美国国务院朝鲜政策前特别代表尹汝尚（Joseph Yun）牵头与三个具重要战略意义的太平洋岛国进行谈判，以对抗中国影响力。

据路透社报道，美国国务院在应询时证实了对尹汝尚的任命。美国国务院在一份声明中说，鉴于这些谈判极其复杂的性质，美国总统拜登决定任命尹汝尚为契约谈判的总统特使。

声明称，目前美国正与太平洋三岛国就《自由联系条约》的某些条款进行谈判修正，完成谈判是本届政府的优先事项。

《自由联系条约》谈判涉及美国对马绍尔群岛共和国（RMI）、密克罗尼西亚联邦（FSM）和帕劳的经济援助。

尹汝尚受访时说，很荣幸被赋予这一职责，并期待着美国与太平洋三岛国之间伙伴合作，并希望双方关系在未来能够更好。

尹汝尚曾在前总统奥巴马和特朗普任期担任美国朝鲜政策的特别代表，曾负责朝鲜核武器计划的高度敏感谈判。离开政府后，尹汝尚在亚洲集团担任顾问，这是一家由白宫印太政策协调员坎贝尔设立的商业咨询公司。

美国白宫方面表示，白宫正计划完成与马绍尔群岛、密克罗尼西亚联邦和帕劳续签《自由联系条约》的谈判。在该条约下，美国将对这几个国家提供经济援助，并有军事防卫义务。白宫没有给出具体时间表。

美国与马绍尔群岛和密克罗尼西亚联邦现有的协议将于2023年到期，帕劳则将于2024年到期。续约谈判从特朗普政府任内就已开始，不过知情人士称，自2020年12月以来，美国就没有与这几个国家就续约展开实质性接触。

与此同时，中国已向太平洋国家提出了以旅游和贸易为重点的经济协议，并似乎希望能在该地区建立一个军事据点。

马绍尔群岛驻华盛顿大使在2月曾说，谈判陷入僵局，因为美国没有任命一位由总统授权的谈判代表来讨论关键问题，包括对美国在群岛上大规模核试验遗留问题的补偿，美国军事基地的存在，以及气候变迁的减缓。

路透社分析认为，虽然谈判进展缓慢，但这一信号表明，尽管俄罗斯在乌克兰发动战争，但对抗中国仍是美国的首要任务。