彭博：数据显示东航飞机坠毁前速度或接近音速

飞行数据的评估显示，周一（3月21日）失事的中国东方航空飞机撞向山坡时的速度接近音速。

据彭博社报道，根据飞机追踪网站Flightradar24的数据，这架波音737-800客机以每小时超过640英里（966公里）的速度在空中划过，时速有时可能超过700英里。

声音在海平面的传播速度为每小时761英里，但随着高度上升，气温下降，声音的传播速度也会降低，在3万5000英尺（1万零668米）高空约为每小时663英里。

美国麻省理工学院航空航天学教授汉斯曼（John Hansman）回看了彭博对飞机速度的计算后说：“初步数据表明其接近音速，坠落角度陡直。”

根据飞机传输和Flightradar24捕获的数据，载有132人、从昆明飞往广州的MU5735航班突然急坠时，飞行高度约为2万9000英尺，速度约为每小时595英里。速度数据与显示飞机垂直坠落的视频相符，表明落地时可能冲击力巨大。

这种撞击可能会抹去证据，在极少数情况下，还会破坏在设计上可以经受住大多数空难的数据和声音记录仪，从而让调查工作变得更加困难。

R.W. Mann ＆ Co.总裁鲍勃·曼（Bob Mann）说：“这是一次极高能的坠机事件，看起来真的像变成了火山口。飞机数据记录仪、座舱语音记录仪或快速访问记录仪，有哪个能留存下来吗？我不知道答案。”

美国国家运输安全委员会前技术顾问卡什（James Cash）则说，黑箱（也称黑匣子）在过去的高能坠机事件中都还能保存数据记录， 但寻找黑箱是件困难的事。

他说，“黑箱有可能深嵌在土里”，但应该还保存着数据记录。