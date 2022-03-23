美宾州复设驻台贸易投资办事处

美国宾夕法尼亚州驻台贸易投资办事处于3月恢复运作；宾州州长沃尔夫说，这显示宾州愿以实际交流合作促进台美关系稳健向前，并乐见台湾繁荣发展。

据台湾中央社报道，受冠病疫情影响，宾州州政府删减预算并于2020年9月关闭驻台贸易投资办事处。台湾外交部与台驻纽约办事处和宾州州政府协调后，获宾州参众议会跨党派议员支持，促成宾州决定复设驻台办事处，新任处长为葛礼仁（Liran Golan）。

台湾驻纽约办事处长李光章今天（23日）在宾州首府哈里斯堡（Harrisburg）会晤州长沃尔夫（Tom Wolf），就宾州恢复在台设处后进一步扩大深化未来合作交换意见，在宾州投资的协和铝门窗公司、友井集团、复盛集团等台商也派代表与会。

沃尔夫关切乌克兰情势发展，强调台湾是美国坚实且可信赖的民主伙伴。他说，宾州恢复在台设处有两层重要意义，就当前国际情势而言，宾州愿从州政府层级，透过实际交流合作力促台美关系稳健向前。

沃尔夫说，在经贸关系上，台宾在石化、有机农业、生医制药、先进制造领域都有合作利基；就地缘政治而言，宾州乐见台湾繁荣发展，台宾受益于紧密的关系。

李光章称，宾州此时恢复在台设处正是时候，台宾具广泛的经济与科技合作机会。台湾近年与宾州西部的机器人、人工智慧、自驾车、物联网以及宾州东部的生技制药产业建立合作，期盼未来双方在石化、绿色能源等领域进一步加强合作。

台湾去年为美国第八大贸易伙伴，双边贸易总额超过1140亿美元（1546亿新元）。李光章说，台湾近年对美国投资明显成长，在全球供应链重组、美中贸易战、能源供应等多重因素驱使下，台宾双边投资、经贸成长可期。

此外，台湾师范大学与宾州州立大学（Pennsylvania State University）、台湾大学与谭普大学（Temple University）已签署“台湾优华语计划”合作协议。李光章说，驻纽约办事处将持续与宾州政府及驻台办事处推动各项教育合作交流。