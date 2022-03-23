小米一年开7000家线下店 汽车研发人员翻倍

小米集团3月22日公布了2021年全年业绩。智能手机方面，小米2021年出货量为1.9亿台，同比增长30%，在全球排名第三，市占率为14.1%。截至目前，集团汽车业务研发团队规模则超过1000人，较2021年9月末翻倍。另外，小米线下零售店从2020年末的3200余家增到10200家。

据时代周报猛犸工作室报道，小米2021年总收入3283.1亿元（人民币，下同，699.62亿新元），同比增长33.5%，年度利润192.83亿元，同比下滑5.1%，经调整后净利润约为2204亿元，同比增长69.5%。

智能手机、IoT与生活消费产品、互联网服务分别为小米集团创造了63.6%、25.9%、8.6%收入。相较于2020年，小米智能手机的收入占比提高1.7个百分点，全球MIUI月活跃用户达到5.09亿，同比增长28.4%。

小米2021年全球智能手机出货量为1.9亿台，同比增长30%，据Canalys数据在中国大陆排名也是第三，市占率从2020年的12.1%上升至15.2%。

业绩会披露，小米在中国的智能手机平均售价增幅接近2位数，超过在全球5.6%的增幅。同时，会议披露，集团50%以上的高端手机出货源于线下门店的促销。

截至2021年末，小米在中国大陆的线下门店超过1.02万家，相较于2020年末增加大约7000家。业绩公告显示，2022年，集团将在此基础上继续加强渠道下沉，扩展乡镇市场。

小米全年的毛利率持续增长。2021年，集团毛利率从2020年的14.9%增加至17.7%，第四季度的毛利则从16.1%增加至17.1%，主要源于产品组合的改善。

另外，小米宣布，截至目前，汽车业务研发团队规模已超过1000人，预计在2024年上半年正式量产。而2021年9月末，集团财报披露，汽车团队成员为500余人。

小米在业绩公告中提及，继2021年3月宣布造车计划以来，小米的智能电动汽车业务进展超预期。

