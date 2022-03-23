美法官裁定允许中兴通讯结束五年缓刑期

美国法官周二（22日）裁定，中国电信设备制造商中兴通讯应获准结束其2017年认罪后的五年缓刑期。

据路透社报道，这名法官认为，虽然针对中兴进行签证欺诈的指控属实，但他决定不对中兴通讯采取任何进一步的行动，因为已达到了重罪的最高缓刑期。

这项裁决是在该公司因非法向伊朗和朝鲜运送美国技术而被处以缓刑的最后一天作出的。

中兴通讯于2017年就违反美国制裁规定，非法向伊朗和朝鲜输送美国技术认罪，并支付了8.92亿美元（12.16亿新元）的罚款，之后接受了美国的缓期处罚。美国商务部在2018年发布禁令，禁止美国企业在七年内向中兴通讯出售零部件。

中兴通讯的律师本月14日被传召上得克萨斯州的美国联邦法院，就涉嫌签证欺诈违反缓刑规定一事进行听证。根据去年3月公布的起诉书，中兴在新泽西的一名前研究主管和佐治亚理工学院的一名教授，被指控至少在2014年至2018年间密谋将中国公民带到美国，以便在中兴通讯从事研究工作。

虽然中兴通讯在签证案中没有受到指控，该案正在乔治亚州亚特兰大市审理，但欺诈指控被视为可能违反美国缓刑规定。法官说，政府可提出进一步的刑事或民事指控，潜在领域包括中兴通讯附属公司遵守受管控物品出口规定的相关情况。

中兴通讯A、H股今早短暂停牌，H股在恢复交易后一度攀升至24.90港元，为去年10月以来的最高水平。该公司在深圳交易的A股涨停。