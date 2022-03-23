港专家：对第六波疫情说法持保留态度

香港大学医学院昨天预计第六波冠病疫情将在6月初到来，香港医学会传染病顾问委员会联席主席曾祈殷认为，香港已达到某种程度的群体免疫，对于会否发展成“第六波疫情”有保留。

据香港《星岛日报》报道，曾祈殷在电台节目中说，虽然香港政府决定放宽防疫措施会导致疫情一定程度的反弹，但他认为香港已达到某种程度上的群体免疫，因此对于港大医学院预测的第六波冠病疫情持保留态度。

他说，全民强制检测是时机问题，若要与中国大陆通关及恢复经济活动，可能要进行一次，找出社区隐性患者。对于政府昨晚（22日）重新发出强检公告，到访高风险地点的人士须做核酸检测，他表示赞成，认为目前应减低社区传播风险，有助下月放宽措施。

曾祈殷也建议政府取消航班熔断机制。他认为，香港社区感染风险已远高于外地，没有必要实施熔断机制，不过来港人士的疫苗接种要求，应由两针增至三针。

香港大学医学院预计，若按港府公布的路线图放宽社交距离措施，并于6月1日起全面开放，第六波冠病疫情高峰期或于6月初首周左右出现，总共再多约220万人感染。港大医学院长梁卓伟也认为，第六波疫情一定会到来，无可避免。

香港第五波冠病疫情渐趋稳定，香港政府昨天宣布暂缓全民强制核酸检测计划，同时从4月1日起取消对九个国家的禁飞令。特首林郑月娥也宣布，从下个月21日起分三阶段、以三个月时间逐步放宽社交距离措施，首阶段晚市可恢复堂食，并重开健身中心等。