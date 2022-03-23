蔡英文与安倍视讯：绝不容许类似俄侵乌事件发生在印太

台湾总统蔡英文在与日本前首相安倍晋三视讯通话时说，类似俄罗斯入侵乌克兰这种事情，绝不容许在印太地区发生。

据台湾总统府官网刊登的新闻稿，日华议员恳谈会总会于昨天（3月22日）傍晚在东京举办年度大会，蔡英文受邀以视讯方式与安倍晋三对谈。双方就台日友谊共同克服灾难及共同抗疫、台湾加入CPTPP、乌克兰情势与区域局势，以及确保自由开放印太战略的和平稳定等四项议题交换意见。

蔡英文说，当前乌克兰情势严峻，国际社会高度关注。乌克兰人民挺身奋战，保卫国家跟捍卫民主自由的决心，让全世界动容，也让台湾人民感同身受。台湾作为全球民主伙伴的一员，已参与对俄罗斯的经济制裁，也已启动对乌克兰的人道救援行动，今后台湾将持续坚定和乌克兰站在一起，跟民主自由的价值站在一起。

蔡英文说，这一次俄罗斯入侵乌克兰的行为，动摇了国际基本原则，也受到民主国家的谴责。这种以片面武力的方式改变现状、侵害民主国家主权的举措，绝对不能容许在印太地区发生，深信这是国际社会的共同认知。她感谢日本持续在各种国际场合，强调台海和平稳定的重要性，期盼今后持续深化台日各种交流合作，共同促进区域的和平稳定。

安倍说，俄罗斯侵略乌克兰，是对国际秩序的严重挑战，日本应该与国际社会合作，直接加强对俄罗斯施压，使其停战、撤军。

安倍提到，他去年曾在台湾智库举办的研讨会上指出，“台湾有事”等同“日本有事”以及“日美同盟有事”。他说，自由开放的印太是他个人提倡的一个构想，台日所在的广大印太海洋，必须是维持在国际法下自由及开放的海洋，绝不允许武力片面的改变现状。安倍认为，为维持地区的安定，台湾跟日本共享情资相当重要。

另外，蔡英文在对话中还提到，台湾上个月宣布放宽松绑福岛五县市食品管制的措施，展现愿意接受国际标准、解决困难贸易问题的决心。她期盼日本促成台湾加入CPTPP。

