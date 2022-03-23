中国拟2025年绿色氢气产量达10至20万吨

中国发布规划提出，目标到2025年形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，每年生产可再生能源制氢量达到10至20万吨、燃料电池车辆保有量约5万辆，实现每年二氧化碳减排100至200万吨。

中国国家发展与改革委和国家能源局今天（23日）联合印发《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》（以下简称《规划》）。

《规划》提出，到2025年，中国形成较为完善的氢能产业发展制度政策环境，初步建立较为完整的供应链和产业体系。清洁能源制氢及氢能储运技术取得较大进展，市场竞争力大幅提升，初步建立以工业副产氢和可再生能源制氢就近利用为主的氢能供应体系。

《规划》并提出，到2030年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系，可再生能源制氢广泛应用；到2035年，形成氢能产业体系，构建涵盖交通、储能、工业等领域的多元氢能应用生态，可再生能源制氢在终端能源消费中的比重明显提升。

发改委也在《规划》中对行业的无序竞争提出警告，并呼吁根据资源和市场需求合理布局氢能项目。

据路透社报道，中国目前每年生产3300万吨氢气，其中约64%的氢气来自工业部门，其余的主要是工业部门的副产品。中国是世界上最大的温室气体排放国，一直在努力平衡能源安全和实现其气候变化目标，并专注于氢能产业，以减少其交通和工业部门的碳排放。

