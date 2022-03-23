彭博：中国因极端气候面临最恶劣粮食作物情况

全球气候变迁导致的极端气候，加上地缘政治动荡和冠病疫情，中国或正面临最恶劣的粮食作物情况。

据彭博社报道，中国国家主席习近平已将粮食安全作为国家的优先事项，努力满足不断飙升的粮食需求，使得中国玉米、大豆和小麦的进口量达到创纪录水平，也导致中国粮食供应越来越容易受到贸易紧张局势和供应冲击的影响。同时，气候变化引起的天灾造成了广泛的作物损害，缩小了可耕地面积，使得提高当地产量变得更加困难。

中国农业部长唐仁健本月在政府会议上说，由于去年秋天不寻常的水灾，中国在粮食生产方面面临很大的困难。许多农业专家和技术人员说，今年的作物状况可能是历史上最糟糕的一次。

报道称，去年至少有860人在自然灾害中死亡或失踪，近3000万亩农作物受损。仅在7月，中部省份河南的破纪录降雨就破坏了210万英亩的农田。洪水推迟了1800多万亩土地的播种，约占中国冬小麦总种植面积的三分之一。一级和二级作物的数量，即每英亩土地上有270多万株幼苗，与正常年份相比今年就下降了20%以上。

中国农业部研究员说，气候变化在两个方面损害了中国对粮食安全的追求，更加频繁的极端气候灾害已经降低了农作物的产量；越来越难以预测的气候也削弱农民的信心，并使该行业现有的劳动力短缺问题恶化。

根据世界资源研究所（WRI）的数据，季节性干旱将使中国的三大主食水稻、小麦和玉米，在本十年末减少8%的产量。从长远来看，气候变化还意味着东部沿海水域上升，进一步给农业带来压力。

咨询公司Trivium农业分析师Even Pay分析称，随着气候变化在未来几年持续加剧，气候灾害事件将对农业生产力带来越来越大的影响。她认为，增加进口并不是一个可行的选择，因为全球变暖使全球的粮食种植更具挑战性，世界其他地区感受到的气候变化也可能影响中国的粮食安全。