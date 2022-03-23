中国大陆增本土确诊和无症状者近5000例

中国大陆昨日（3月22日）报告新增本土确诊者2591例，新增无症状感染者2346例。

据中国国家卫健委网站消息，中国大陆3月22日新增确诊病例2667例，其中本土病例2591例；新增无症状感染者2469例，其中本土2346例。

新增本土病例中，吉林省2320例，其中长春市1979例、吉林市331例；福建110例，其中泉州市100例；辽宁36例，其中营口市13例、大连市12例、沈阳市七例；天津24例；山东24例，其中滨州市16例、烟台市四例；广东15例，其中深圳市13例、东莞市和中山市各一例。

此外，黑龙江、河北、江西、河南、甘肃、陕西、江苏、云南、重庆和北京也有本土确诊病例。

中国国务院联防联控机制3月22日举办新闻发布会。中国国家卫生健康委疾控局副局长雷正龙介绍，3月1至21日，中国累计报告本土感染者超过4万1000例，波及28个省份。目前全国疫情处于高位平台阶段，疫情防控面临复杂性、艰巨性、反复性的严峻形势。

吉林省疫情处于高位发展阶段，3月1至21日，该省累计报告感染者超过2万2000例，自3月14日以来连续8天每日新增感染人数均超过1000例，疫情主要集中在吉林市和长春市，两市社会面传播风险仍然存在。

此外，中国国家卫健委网站22日发布《区域新型冠状病毒核酸检测组织实施指南（第三版）》，其中明确“疫情发生后，所在的设区市，包括城区常住人口1000万以上的超大城市，应当在24小时内完成划定范围的区域核酸检测任务”。

截至3月22日24时，中国内地报告现有确诊病例2万5103例（其中重症病例50例），累计死亡病例4638例，累计报告确诊病例13万7231例。

