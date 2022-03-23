中国卫健委：保证每个省至少有两至三家方舱医院

中国国家卫生健康委医政医管局局长焦雅辉昨天（22日）说，针对轻型和无症状患者集中收治地点，要求保证每个省能够至少有两至三家方舱医院。

据人民网报道，中国国务院联防联控机制昨天召开新闻发布会。焦雅辉说，国务院联防联控机制综合组要求各省根据疫情的形势建设或者提交建设方案，保证每个省能够至少有两至三家方舱医院。即便目前没有建设，建设方案也要确保在需要启用方舱医院的时候，能够在两天之内建成并且投入使用。

她介绍，目前中国全国已经建成或正在建设的方舱医院有33家，分布在12个省的19个地市，其中建成的有20家，在建的有13家，床位总计3万5000张。这些方舱医院主要是集中在吉林、山东、云南、河北、福建、辽宁等地。

从收治效果看，焦雅辉说，这些已经建成的方舱医院在疫情处置过程中发挥了快速收治无症状感染者和轻型患者的作用，同时也有效缓解了当地医疗资源紧张以及保证正常医疗服务需求的压力。

为更好地指导各地建设方舱医院，国务院联防联控机制综合组印发了《方舱医院设置管理规范》，从方舱医院的选址，病区的设置和管理，医护人员按照床位的比例如何进行配置，包括信息化手段，污水污物的处理，隔离管理患者的生活保障以及整个方舱医院的安全保障等方面进行了指导。

为进一步做好冠病诊断工作，中国早前对《冠病诊疗方案》进行了修订，推出试行第九版。最新版本对轻型病例实行了集中隔离管理要求，目前中国多地也采取了方舱医院的方式，收治轻型患者。