东航空难现场搜救受降雨影响暂缓

中国东航客机坠毁事故救援现场今天（3月23日）凌晨开始下雨，大面积搜救工作暂缓。

据中国央视新闻微博消息，央视的视频画面显示道路泥泞，挖掘机停在路旁，记者称坠机现场仍有燃油味，接下来除了进一步搜寻失联人员和黑匣子外，还要进行排水作业。

救援人员说，当地土壤吸水量大，坠机搜寻现场存在小规模滑坡可能，为现场救援增加不确定性。

东航客机坠毁事故救援现场今天凌晨开始下雨，大面积搜救工作暂缓。（央视截图）

报道还称，记者通过对比图观察到，事故发生前，该区域被茂密的植被覆盖；事故发生后则一片焦黑，土地裸露，有白色斑点。

据介绍，要搜寻的范围初步估算超过两万平方米，且这只是一个平面范围，现场高低落差很大，给救援工作带来很大困难。

搭载123名乘客和九名机组人员的东航MU5735航班，前天下午1时16分从昆明起飞，2时17分保持巡航高度8900米进入广州管制区。三分钟后，管制员发现飞机高度急剧下降，随即多次呼叫机组，但未收到任何回复，2时23分飞机雷达信号消失。飞机随后被发现在广西梧州市藤县山区坠毁。

中国国务院调查组昨晚（22日）举行约半小时的发布会，通报这起航空事故的搜救和调查进展。

调查组称，以目前掌握的信息还无法对事故原因有清晰判断，下一步将全力以赴搜集各方证据，重点在事发现场飞行记录器的搜寻。

据《北京青年报》报道，《航空知识》杂志主编王亚男今天说，“一般来说，黑匣子都储存在飞机的尾部，因为这里在一般的事故中受到的冲击能量较小，有利于黑匣子的保存。”

但王亚男坦言，这并不意味着黑匣子可以在一切事故中万无一失，“有些冲击可能超过了黑匣子的耐受极限，这是黑匣子里的数据可能存在危险，所以需要争取尽早找到它。”

王亚男说，在此前的一些事故中，出现过黑匣子严重受损，甚至其中数据无法恢复的情况。此外，在有的事故中，黑匣子伴随飞机撞击地面，会深入到地面下十多米，这都给寻找黑匣子带来困难。“这个和事故发生地的土壤情况也有一定关系，如果当地土壤松软，黑匣子可能会沉得更深，所以我们看到这两天现场也有挖掘机在参与搜救，可能也有这方面的考虑。”

对于当地今天出现降雨，王亚男认为，降雨会让搜救变得更困难，还可能引发泥石流等地质变化，使得现场某些飞机残骸的位置发生变动，这样后续再利用飞机残骸还原事故瞬间的情况时，就需要先复原现场，这也会增加调查难度。



