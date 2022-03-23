港理大研究：逾四成冠病康复者出现疲劳综合症

香港理工大学一项研究显示，部分冠病康复者受“长冠病”的后遗症状困扰，超过四成出现疲劳综合症。

据香港东网报道，理大于前年10月开始进行八项针对冠病的研究，康复治疗科学系洪克协痛症管理教授兼副系主任符少娥说，该学系的研究项目之一，是针对首12个月中冠病康复者的健康状态，通过追踪检查体适能及心理测试等方法，了解他们在体魄、信心及生活的层面（3R），从而拟订“3R康复治疗方案”。团队也在招募奥密克戎康复者，预计于今年9月完成相关研究。

研究发现，接近42%的参与者在确诊后6个月内，出现疲劳综合症，涉及不同年龄人士，当中以女性为主；另有两成人在染疫半年后才有疲劳综合症。有市民感染后，整整一个月“有气无力”、“连走路都成问题”，甚至因而不敢外出买菜，怕在街上晕倒。

研究又显示，“疲劳评分”跟肺活量及下肢肌肉力量有关。

为协助冠病康复者，理大设计量身打造“3R康复治疗方案”，通过改善肺功能及下肢力量，减低疲劳感。该学系副教授黄宇乐说，方案会因应患者的体能、心率储备等因素，以面对面或网上模式作运动锻炼，包括用适当强度的带氧运动。当中长者治疗方案的项目较简单，会锻炼其下肢平衡力，另会加上认知训练，例如数数字，务求染疫长者不易跌倒及提升耐力。