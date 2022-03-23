中兴通讯下午复牌 A股H股均大涨

今天（23日）上午暂时停牌的中国电信设备制造商中兴通讯下午开市复牌，中兴A股直接封于涨停板，H股最大涨幅60%。

中兴通讯今天下午发布公告称，于美国时间3月22日收到法院判决，裁定允许结束中兴通讯缓刑期且不附加任何处罚，并确认监察官任期将于原定的22日结束。经向深圳证券交易所申请，中兴A股将于今天下午开市起复牌。

中兴通讯称，公司致力于打造全球一流合规的企业，坚持将合规视为战略发展的基石和经营的底线，遵守业务所在国适用的法律法规，全面开展合规体系建设。公司对合规管理体系的有效运作以及持续完善充满信心，将一如既往的履行对全球客户、员工、股东及合作伙伴的责任，并积极推动全球ICT产业创新和可持续发展。

下午开市复牌后，截至发稿时间，中兴通讯A股直接封于涨停板，达25.99元人民币（约5.44新元）；H股也一度涨超50%，最高摸至24.9港元，最大涨幅达60%。

美国法官周二（22日）裁定，中兴通讯应被允许结束其2017年认罪后的五年缓刑期。这名法官认为，虽然针对中兴进行签证欺诈的指控属实，但他决定不对中兴通讯采取任何进一步的行动，因为已达到了重罪的最高缓刑期。

中兴A股和H股今天早上一度停牌。中兴今天早上发布公告称，停牌事项与美国法院召开的关于缓刑期撤销的听证会有关。