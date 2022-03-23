哈尔滨拟废止区域性房地产限售政策

黑龙江哈尔滨市周三（3月23日）发文称，拟废止2018年开始实行的区域性房地产限售政策。

据路透社报道，分析人士认为，该举措向市场进一步传递宽松信号，也体现了此前金融委会议强调的“慎重出台收缩性政策”，但目前实质性影响或有限。

哈尔滨市政府网站公示，鉴于“哈尔滨市人民政府办公厅关于进一步加强房地产市场调控工作的通知”已完成其阶段性调控使命，拟予以废止。此前政策规定，在主城区六区区域范围内，取消建设单位网签合同备案信息注销权限，凡新购买商品住房的，自商品房网签合同签订之日起满三年可上市交易。

此前的调控政策自2018年5月发布，除限售外，政策还提出，提高公积金贷款条件，将个人贷款还贷能力系数由0.5调整为0.4。严格执行差别化的住房信贷政策，严格控制二套以上购房的首付和利率标准。目前这些政策均拟废止。

“对于市场上只是传递了放松的信号，实质性的影响还是比较有限的，”中原地产上海首席分析师卢文曦称。

他并认为，差异化信贷的这种政策还是应该要有，不能从一个极端走到另一个极端（指的是从限购到全面放松），该有的管控性的举措还是要有的，“否则彻底放松的话，市场马上又要乱起来了。”

易居研究院智库中心研究总监严跃进则认为，过去地产政策更多体现为金融政策的放松，但是各地“五限”政策的放松节奏比较慢，哈尔滨此类做法，对于全国其他城市是有借鉴意义的。各地应“慎重出台收缩性政策”，多从房地产市场交易活跃的角度出发，积极促进市场行情复苏。

贝壳研究院周一发布的监测数据显示，中国103个重点城市3月房贷环境持续宽松，房贷利率创2019年以来月度最大降幅，接近2020年三季度水平，放款周期也缩短到一个月左右。

数据显示，3月103个重点城市主流首套房贷利率为5.34%，二套利率为5.60%；分别较上月下降13个、15个基点，降幅较上月分别扩大4个、6个基点。