上海缩小范围再开展核酸筛查 吁不信谣不传谣

中国上海市卫生健康委主任邬惊雷宣布，上海面临着常态化防控以来疫情形势最为严峻复杂的挑战，会缩小范围再开展一次核酸筛查。他还提醒公众不信谣、不传谣，不要对社会造成恐慌。

据澎湃新闻报道，邬惊雷在今日（23日）的记者会上说，这几天病例数持续处于高位，疫情形势严峻。经过上一轮重点区域和非重点区域的核酸筛查后，相当部分街镇和小区已符合要求解除封控。

上海根据检测结果分析研判，继续按照切块式、网格化原则，划定部分街镇（已缩小了包围圈）再开展一次核酸筛查，具体时间为23日0时至24日24时。

他表示，我们还是要坚持科学精准、动态清零，聚焦疫情防控持续推进中发现的短板弱项，强化重点场所疫情防控，强化疫情监测预警，不断巩固完善防控措施，织密扎牢防控网络，尽快遏制疫情扩散蔓延势头。

邬惊雷还说，希望大家不信谣、不传谣，尤其是不能恶意造谣，对社会造成恐慌的，是要负法律责任的。大家都在努力维护这个城市的安全，遇到疫情要去积极应对而不是凭自己的想法去杜撰一些事。

邬惊雷还介绍，对于轻型病例和无症状感染者可实行集中隔离管理，隔离场所不限于传统的医疗机构。按照国家要求，经过改建的符合要求的场所，如体育馆、会展中心等，也可临时搭建，作为这类阳性感染者的集中隔离管理场所。上海对这类场所也是有预案和资源储备的。

目前，上海已对闵行和嘉定体育馆按规范进行改建，作为对轻症、无症状感染者进行集中隔离管理的场所。