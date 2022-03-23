中国房企佳兆业料延期发布业绩 4月1日或停牌

陷入流动性危机的中国房地产企业佳兆业今天（23日）称，预计无法于本月31日或之前刊发截至去年12月31日为止的年度业绩，按照港交所规定，佳兆业股份将于4月1日上午9时起暂停交易。

佳兆业今天在港交所发布公告称，过去几个月，佳兆业一直与其法律顾问及财务顾问合作评估公司状况，以期为所有持份者创造利益，制定解决方案并缓解当前的流动性问题。直到今天，佳兆业仍在与其法律顾问及财务顾问进行有关工作。

佳兆业称，由于3月最新一波冠病疫情暴发导致公司总部须强制封锁，以及深圳随后实行全市封锁，审核程序有所延迟。根据佳兆业目前可得的资料，相关审核工作尚未完成，无法按照规定于本月31日前刊发截至去年12月31日为止年度的业绩。

据路透社报道，佳兆业股价今天早上下跌了2.7%，而基准恒生指数则上涨了1.7%。

除了佳兆业，中国恒大集团昨天也在港交所发布公告称，由于自2021年下半年以来业务的急剧变化导致大量的额外审计程序，它将无法按时公布业绩，约为人民币134亿元人民币（28.67亿新元）的存款，为第三方提供的质押保证金，已被银行强制执行。

中国恒大及其两家在香港上市的子公司，恒大汽车和恒大物业的股票已于本月21日停止买卖。

此外，包括融创中国和世茂集团的其他主要开发商本周也称，受到冠病疫情影响，将推迟报告经审计的业绩，但这些公司将在3月31日拿出未经审计的业绩，以维持其股票交易。

美国摩根大通在一份报告中分析称，看到更多房产公司推迟公布业绩报告并不奇怪，因为即使是已经宣布了董事会会议日期的公司，如果届时审计程序无法完成，仍然有可能出现结果延迟。报告补充道，审计师对项目预订和债务的更严格检查可能也起到了作用。