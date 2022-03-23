台国防部首次在民安演习纳入模拟战灾情境

台湾国防部今天（23日）透露，台湾年度防灾“民安演习”过去以应对震灾、土石流为主，今年将首度纳入战灾及不明导弹攻击等想定。

据台湾《自由时报》报道，台湾国防部长邱国正今天早上到立法院外交及国防委员会报告业务，并备质询。

国防部在书面业务报告书中指出，“承平日久，忘战必危”，为确保台湾民众生命财产安全，后续将借民安演习时机，模拟战争发生时战灾景况，由各地方政府执行民、物力动员及紧急状况应处演练，强化整体战灾抢救机制与能量，并作为各部会及地方政府修订动员执行计划参考。

国民党立委江启臣质询时问道，“报告提及民安演习将模拟战灾状况，是否为首次？”邱国正回应称，民安演习以往都以震灾、土石流等为想定，今年则纳入不明飞弹攻击，造成建筑物失火、倒塌等状况。

邱国正也坦言，此次纳入战灾的确与俄乌冲突有关。他续称，民安演习想定都已转给各县市政府，包括战时民、物力动员、关键基础设施保护、灾民伤患救助等都将纳入验证。

另外，针对台湾役期延长议题，邱国正称，目前并未接到要“设定目标（指延长到一年役期）”的指示，而是台军在研拟方案后，会向上报告。他也透露，今年一定会有研拟的结果并提出报告。不过，会依法经公告满一年后才能实行。

邱国正也强调，并非只有一年或四个月这两个选项，延长役期仍需要研议，国防部已有专案小组研议。