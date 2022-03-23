王毅与沙特外长谈乌局势：各国有权自主判断

中国国务委员兼外长王毅周二（22日）会见沙特外交大臣费萨尔，双方谈及乌克兰局势时，一致认为各国都有权作出独立自主的判断，不接受任何外部压力。

据新华社报道，王毅于当地时间22日应邀出席伊斯兰合作组织外长会，期间在伊斯兰堡会见费萨尔。

双方在讨论到乌克兰局势时，一致认为应尊重各国主权和领土完整，重视各国合理安全关切。当务之急是防止出现人道危机，保持和谈进程，通过对话谈判解决冲突。双方强调各国都有权作出独立自主的判断，不接受任何外部压力，不认同非黑即白、非友即敌的简单逻辑。

王毅说，中沙是相互信任、共同发展的好朋友，始终在涉及彼此核心利益问题上相互支持。中国赞赏沙特在涉华议题上支持中国主张，中国也支持沙特“绿色中东”、“2030愿景”等发展战略，并表示愿同沙方加强对接，打造全方位、高水平的新合作格局。

费萨尔表示，沙特愿共同落实好两国领导人共识，深化同“一带一路”倡议对接，拓展各领域务实合作，实现双方优势互补。他还表示，沙特愿同中国加强沟通协作，为维护国际社会广大成员的共同利益和国际公平正义发挥引领作用。

双方就也门问题交换意见，费萨尔介绍了当前也门局势。王毅称，理解沙方的合理正当关切，愿为推动政治解决也门问题发挥建设性作用。双方还就阿富汗、伊朗核等问题交换了看法。