台民调：若两岸开战六成台湾民众愿上战场

台湾最新民调显示，若两岸开战，六成受访台湾民众愿为保卫台湾而战，近三成表示不愿意；另有55%民众不相信美国会出兵协防台湾。

据台湾《联合报》今天（23日）报道，TVBS民调中心公布最新民调显示，若两岸开战，有62%民众表示愿意为保卫台湾而上战场，也有26%民众不愿意为保卫台湾而战，另外11%没有表示意见。

进一步与年龄交叉分析发现，40至49岁民众愿意上战场的比率最高，达72%；20至29岁、30至39岁年轻族群及50至59岁，也有六成以上愿意为保卫台湾而战，60岁以上民众则为54%。

针对美国会否出兵协防台湾，55%民众不相信美国会出兵协防台湾，超过30%表示相信，另外14%没有表示意见。

分析指出，相较2011年时的调查结果，有57%民众认为美国会出兵协防台湾，只有27%表示不相信。整体而言，台湾民众相信美国会出兵协防台湾的比率较10年前低了近三成，可能与此次俄乌战争美国并未出兵有关。

针对台军维护安全，保卫台湾的能力，有44%民众表示对台军能力有信心，也有48%表示没有信心，另有7%未表示意见，民众看法分歧。

针对目前两岸关系，56%民众认为两岸关系是敌对的，高于认为两岸关系是友善的20%。与2013年马英九执政时的37%比较，认为是敌对的比率高出近两成，而认为友善的比率则从马英九时期的40%大幅降至20%，反映两岸关系目前的紧张状态。调查也发现，59%民众倾向两岸维持现状，23%倾向独立，仅5%倾向统一，另有13%没有表示意见。