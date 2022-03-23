评估兵役延长 台防长：公布时间点无关选举

台湾国防部长邱国正今天（23日）说，有关评估义务兵役延长的公布时间点无关选举，并强调自己没有这样的概念和想法。

据台湾《联合报》报道，邱国正今天列席立法院外交及国防委员会报告业务，并备质询，朝野立委关注目前为期四个月的军事训练役期是否延长为一年。有议员认为，如果国防部在11月选举前公布延长义务役议题，恐怕会被执政党“弃车保帅”。

对此，邱国正称，目前正评估兵役延长一案，但没有设定在选举之前或之后公布；他强调，曾与多名立委说过，自己是个安全工作者，最大特点是不分党派，所以军人很单纯。

邱国正并指出，什么时候可拟妥义务役期延长是一件事，但公告又是另一件事，他只能说会尽快拟妥，但定还须经过公告一年后才能实施。

他说，目前并未接到要“设定目标（指延长到一年役期）”的指示，而是台军在研拟方案后，会向上报告。他也透露，今年一定会有研拟的结果并提出报告。

邱国正也强调，并非只有一年或四个月这两个选项，延长役期仍需要研议，国防部已有专案小组研议。

另外，台湾总统府发言人张惇涵针对此议题也重申，国防部正就各方意见进行评估中，但尚未有定案。

张惇涵强调，评估义务役役期长度的同时，必须加大训练量能，降低年轻人为了等待服役的时间，对生涯规划产生的影响；而更重要的是，训练内容必须进行改革，让义务役的军事训练，能够有效应对现代战争需求，强化台军“不对称作战”的建军思维。