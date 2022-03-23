中国东航失事航班一部黑匣子已寻获

失事的中国东方航空公司MU5735航班两个黑匣子中的一个已经寻获。

综合新华社及央视网报道，记者从今天（23日）的新闻发布会上获悉，东航MU5735航班的一部黑匣子已于23日被发现。

据报道，被发现的黑匣子破损严重，暂不确定是数据记录器（FDR）还是驾驶舱话音记录器（CVR）。

民航事故调查中心主任毛延峰今天在新闻发布会上说，飞机失事时，航路上天气适航，无危险天气。根据机组与空管单位地空通话记录，该机自昆明起飞一直到航路上突然下降高度之前，机组与空管单位均保持正常通信联系。

东航云南有限公司董事长、党委书记孙世英说，该航班三位飞行员飞行执照和健康证都在有效期内，健康状况良好、飞行经历完备，符合局方要求。

他还说，机长在2018年1月聘为B737机型机长，飞行总经历时间6709小时，第一副驾驶飞行总经历时间3万1769小时，第二副驾驶飞行总经历时间556小时。三位飞行员平时的表现也都很好，家庭情况都比较和睦。

孙世英还说，失事飞机是2015年6月22日引进，飞机维修一直严格按照维修技术方案实施，技术状况稳定正常。起飞前，飞机符合维修放行标准和适航要求，正常放行。

他也强调，东航正全面开展安全隐患大排查，飞机停飞并不代表波音737-800必然存在安全隐患，而是一种遇到突发重大事故后的应急反应，是对旅客负责任的行为，一切要以调查组的结论为准。目前东航航空运力比较充足，航班不会因部分飞机的停飞而受影响。

失事航班21日下午1时16分从昆明起飞，2时17分保持巡航高度8900米进入广州管制区。三分钟后，管制员发现飞机高度急剧下降，随即多次呼叫机组，但未收到任何回复，2时23分飞机雷达信号消失。

这架波音737-800客机随后证实在广西梧州市藤县山区坠毁。机上共有132人，包括123名乘客和九名机组人员。

坠机事件发生至今尚未发现幸存者，事故原因也无法清晰判断。

据人民日报客户端广西频道报道，波音737—800型号飞机装有两个美国霍尼韦尔（Honeywell）公司生产的飞行记录器，其中一个是数据记录器（FDR），安装在客舱尾部，在发动机启动时开始记录，发动机停车后停止记录，记录时长25小时左右，记录参数详尽，例如高度、速度、航向、俯仰角、滚转角、垂直速度以及机组的操作如驾驶盘杆量、油门等重要参数。

另一个是驾驶舱话音记录器（CVR），安装在货仓尾部，在飞机通电时开始记录，断电后停止记录。可以记录四个通道声音，分别为机长的通道、副驾驶通道、备用通道、环境声音通道，记录时长大约两到三小时左右。



（视频来源：新华社）