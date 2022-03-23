下午察：香港为何暂缓全民检测？

香港特首林郑月娥今天重申，港府暂缓进行全民强制检测，并非放弃全民强检，只是目前并非好时机。她称，如果疫情到了末段，全民检测有助达到抗疫原则、精神和目标，就一定会做。

港府在做不做全民检测这件事上，已经历过数次态度转变。这次暂缓，除了时机不对、成本太高等问题，或也受香港乃至中央整体防疫策略转变的影响，以及这个国际金融中心如何平衡本土疫情、中央政策、企业与人才信心这三者的微妙关系。

港府对全民检测的摇摆态度

首先要明确的是，全民检测是中国动态清零防疫政策下采取的配套措施之一，用意就是要把隐匿在社区中的冠病病例一一找出来，早发现、早隔离、早治疗，避免疫情进一步传播。中国大陆多个大城市如武汉、西安、郑州、大连、南京、深圳等都进行过。

不过，作为中国特别行政区的香港，至今倒是从未做过全民检测。2020年11月至2021年4月暴发第四波疫情时，香港建制派曾呼吁推行强制全民检测，但港府表示了反对态度。林郑在2020年11月30日的记者会上回应说，全民检测似乎不是切实可行和有科学根据的选项。

中国大陆不少城市已做过全员检测。3月19日，在沈阳市和平区126中学长白岛校区核酸检测点，工作人员为市民录入登记信息。沈阳市全体市民当天进行第二轮核酸检测。（新华社）

她当时说，全民检测会带来很多问题，例如要如何在短时间动员组织，以照顾被禁足市民的日常起居和生活。香港当天新增76起确诊病例，与现在每天新增五位数的确诊病例有天壤之别。

香港大学微生物学系讲座教授袁国勇2020年12月27日接受《明报》专访时也说，不反对全民检测，但认为要发挥作用，有其先决条件：“如果不动用人力物力去做，全民检测一点用也没有。”

港府当时对全民检测的态度受到一些人批评。香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强2021年1月就告诉《联合早报》，港府防疫工作最大的问题是不够果断，一方面抗疫，另一方面又担心影响经济，不敢雷厉风行，决定全民检测或封城，结果两头不到岸，既做不到清零，也无法不影响到经济。

第四波疫情在2021年初逐渐退潮后，关于全民检测的争论也不了了之。直到第五波疫情去年底海啸般扑来，林郑今年1月还曾拒绝立法会议员陈凯欣提出做全民检测的建议，表示这么做的影响很大，香港的检测能力并非无限，但到了2月就变卦。

香港确诊人数2月开始激增，从2月1日的129起到2月17日的6116起，增速惊人。林郑2月17日说，若香港的检测能力大幅提升，全民检测将是一个考虑方案。“我相信中央积极回应我们的要求（增加检测能力）后，有了这个能力后，一个全港性、全民病毒检测，是我们一个正在考虑的方案。”这番讲话经媒体报道后，香港顿时掀起抢购物资潮。

2月底，香港多区超市出现抢购物资潮。（大公报）

到了2月22日，港府态度更加明确。林郑当天宣布，在中央政府加强支援后，当局将在下个月进行三次全民检测，找出所有隐形患者。接下来，港府就一直说在规划研究何时实施等细节。

不过，中国国家卫健委冠病疫情应对处置工作领导小组专家组组长梁万年2月28日率团抵港协助抗疫后，形势又出现变化。香港疫情愈加严重，3月初的高峰期每天新增5万多起，过后虽逐渐回落，新增病例仍停留在五位数，梁万年3月8日表示，香港目前应集中医疗资源，优先实现“减少感染、减少重症、减少死亡”的目标，并指全民检测是系统性工程，需要把握时机。

梁万年此话一出，林郑3月9日也改口说全民强检不是优先事项，本周一（3月21日），林郑更宣布暂缓全民检测计划，同时从4月起逐步取消对九个国家的禁飞令、放宽社交距离措施等。

部分政客与网民的批评

林郑的宣布一出，就马上被一些政治人物与网民批评为“躺平”、放弃“动态清零”的国策。港区全国人大代表、立法会议员田北辰昨天说，全民检测有助政府控制复常的时间表，如果政府放弃全民检测将难以掌握疫情发展，情况就犹如“祈祷”，祈求疫情回落，一旦疫情再反弹，到时社会又未能复常。

田北辰还称，大陆不会接受香港“听天由命”的抗疫政策，如果香港不实施全民检测大幅降低确诊数，香港就永远不能与大陆通关。

新民党立法会议员李梓敬前天也质疑港府对中央阳奉阴违，实施“与病毒共存”。他质疑如果香港无能力推行全民检测，为何当初政府表示计划推行，而中央又派出大量人员支援香港，批评政府“辜负中央一番心意”。

立法会议员何君尧昨天还恫言考虑对特首提出“不信任动议”。

有不少网民批评林郑对全民检测举棋不定、左右摇摆。一些大陆网民更痛批暂缓全民检测是港府在躺平，呼吁大陆对港封关，不让港人入境，也有的说“让内地医护快撤回来吧，不要徒劳了”。

林郑解释：时机不到代价太高

林郑周一至今天都在回应为何港府暂缓全民检测，足见舆论压力之大。林郑给出的解释，可以概括为：时机不到，代价太高。

林郑说，根据中国大陆及香港专家意见，现阶段不适合全民检测。因为专家认为，全民检测应在冠病疫情初期或末段做才有效。初期做可以遏止疫情扩散蔓延；末段做可以找出剩余感染者，达到清零。

林郑称，虽然现在香港疫情有所缓和，但确诊人数仍然很高，“如果疫情去到末段，有助达到抗疫原则、精神和目标，一定会做全民强制检测。”

香港特首林郑（中）本周一在记者会上宣布暂缓全民检测计划。（路透社）

另一方面，林郑也强调香港目前资源有限，做全民检测要付出很大代价。

她说，港府估算如果要强制检测全香港720万人，需要设立500个检测站，每日运作14小时，需要的人力超过8万人，每日要检测大约240万人。她称，推行全民强检，香港社会要付很大代价，但防疫效果可能很小，她认为建议推行全民强检的人士需要反思。

中央也在开始调整“动态清零”？

林郑今天强调，要以最小的代价实现最大的防控效果。这句话听起来是不是有点熟口熟面？

是的，这是中国最高领导人、中共总书记习近平3月17日在主持召开中共政治局常委会会议时率先提出的，原话是“努力用最小的代价实现最大的防控效果，最大限度减少疫情对经济社会发展的影响”。

其实，港府一开始的立场就是香港资源不足，例如没有足够的隔离设施、检测与化验能力等，不宜进行全民检测。香港行政会议召集人陈智思昨天受访时坦承，林郑早已表示不会做全民强检，但后来社会“有太多声音”，有政治压力，才不得已要做。

陈智思所说的“声音”，应该包括了今年初联署要求林郑推行全民强检的10多名建制派立法会议员，可能也包括大陆官媒新华社、《人民日报》。这两大官媒于2月6日、7日发表评论文章，督促香港坚持“动态清零”，表达的政治意旨被解读为：在防疫策略上，香港必须向大陆看齐，不能也不应该向欧美看齐。

不过，等到中共政治局常委会会议上周一开，轻舟已过万重山。

梁万年昨天就为林郑的决定辩护说，港府作出暂不进行全员检测是基于疫情防控优先要求作出的决定，并不意味着“躺平”，“不能认为不做全民检测，就放松了疫情的防控”。他说，香港恰恰是依据疫情态势的变化，通过优先的确定，更科学的来完整完善修订优化相应的措施。

梁万年解释：“全民核酸检测有一个时机问题，更有具备条件问题”——这和林郑解释暂缓全民检测是因时机不到、资源有限类似。

梁万年昨天也鼓励中国大陆各地因地制宜，采取精准的防控措施，以最小成本换取最大的社会和经济效益。这被视为释放防疫限制放宽的信号。

香港民意研究所副行政总裁钟剑华接受美国之音访问时分析，中国大陆开始对是否坚持清零政策转调，可能也是因为意识到清零政策可能要付上庞大的经济代价。钟剑华认为，港府暂缓全民强检，可能是“清零”政策调整的先兆。

梁万年为林郑的决定辩护说，港府作出暂不进行全员检测是基于疫情防控优先要求作出的决定，并不意味着“躺平”。（互联网）

香港全民检测的代价

作为国际金融中心，香港如果继续坚持全民检测、清零政策，恐怕也会影响其经济与金融中心的地位。

陈智思前天在电台节目上说，商界不可能长时间隔离，香港的外防输入措施仍较紧，因此部分以亚太区域为业务重心的商界人士已离开。

他说，部分人士也担心，如果实施全民检测，被发现阳性后需要进入隔离设施，或者导致家庭成员尤其是家长与孩子分开，都是他们不可接受的，因此决定短暂离开香港。

香港入境处的数据显示，港人上月录得多达6万5300人净离境，较1月份大增超过三倍；今年1月份至3月4日，净离境的港人已超过9万2000人。

对于外国驻港商会近年来对于香港防疫政策的申诉，港府总是说要先做到与大陆通关，再考虑对外。林郑本月8日还在记者会上强调，有人指动态清零涉及庞大的经济和社会代价，但人命、健康和香港的医疗系统不致崩溃，更符合香港的公众利益。

到了本月17日，林郑却在记者会承认一些金融机构对香港的严厉防疫状态失去耐性、无人比她更重视一国两制下香港的国际金融中心地位，显示港府终于承认，再坚持下去，香港的国际金融中心地位恐受冲击。

林郑说，暂缓全民检测是按疫情作出的阶段性评估，任何抗疫政策会在效益大过代价时才会推行。或许事到如今，所谓要用最小的代价实现最大的防控效果，“最小代价”是重点，香港已到了需要逆转先前计划来避免付出更大代价的阶段。更关键的是，无论是过去或如今，为了政治正确，港府的抗疫论调都是紧跟北京，随着北京默默地开始微调其政策，香港也获得了自我调整的自由。