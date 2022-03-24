腾讯总裁预计将有更多监管新规出台

腾讯公司总裁刘炽平预计，未来会看到更多新的监管规定出台，但将是渐进式的。

据路透社报道，腾讯控股周三公布业绩显示，去年第四季度实现营收同比增长8%，录得上市以来最慢单季增速；同期净利同、环比均下滑且低于此前市场预期。公司总裁刘炽平在随后电话会上作出上述表述。

公告显示，在限制未成年人游戏时长及消费方面，腾讯在2021年四季未成年人总时长同比减少88%。对此，刘炽平称，相信监管机构仍然支持游戏行业，并已准备好系列游戏等待审批恢复。

刘炽平在媒体会上还称，公司未来员工数量增长将较往年明显放缓。

在谈到是否将建立金控公司时，刘炽平称公司在探索成立一家金融控股公司，以及监管是否有此要求；公司正积极讨论是否有资格获得金融控股公司牌照。他并称，成立一家金融控股公司将涉及组织架构调整，但短期内产生的影响将是中性的。

路透上周援引消息人士报道称，阿里巴巴和腾讯控股准备在今年裁减数万个职位，这会是它们最大的裁员行动。其中，腾讯负责视频流媒体和搜索等业务的部门今年将裁员10%-15%。目前互联网公司正努力应对中国全面的监管打击。

此前据彭博报道，中国当局正在考虑要求腾讯控股将微信支付纳入新成立的金融控股公司。

腾讯在今年3月初启动专项合规行动，进一步完善SDK（第三方软件开发工具包）用户权益保护机制。工信部去年12月对腾讯采取过渡性的行政指导措施，要求对于即将发布的App新产品，以及既有App产品的更新版本，上架前需经工信部组织技术检测，检测合格后正常上架。

腾讯旗下微信继续推进互联网平台互联互通，其在去年11月底宣布对外部链接管理措施进行更新，在点对点聊天场景中将可直接访问外部链接；将在群聊场景下试行开放电商类外部链接直接访问功能。其还曾向字节跳动旗下短视频平台--抖音发出创作服务平台的申请。

另外，今年2月，腾讯和阿里巴巴集团运营的电子商务网站被列入美国政府最新的“恶名市场”名单，被指销售或为销售假冒商品提供便利。

腾讯股票在过去一年跌逾三成。