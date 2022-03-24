张文宏：抗疫是长期过程 不能抱着“不过了也要把病毒弄死”的心态

中国国家传染病医学中心主任、上海市冠病医疗救治专家组组长张文宏今天凌晨在个人微博发文说，冠病抗疫将是一个长期的过程，不能抱着咱就是不过了也要把病毒弄死的心态，要既控制好疫情，又保障居民生活，保持就医通道畅通，同时还保障民营小微企业的生存。这些将成为上海抗疫后一阶段的重点。他还强调，抗疫尚未结束，但生活还要继续。

张文宏以“新冠没有那么吓人，但是仗很难打”为题发出的这篇博文说，这几天，上海在打着抗疫以来最艰难的仗，感染人数超过了年前的预期，医疗资源一下子变得紧张。他们不能假装毫无困难，但在跟着疫情变化不断学习和改进，争取让患者的感受更好，更快恢复健康。

对上海的防控策略，张文宏说，上海是一个超大型的国际城市，这次面对无症状感染为主的奥密克戎毒株攻击，初步发现感染后病例数即呈指数级上升，防控难度很大。如何让城市不停摆、维持基本的经济活动，又能最终实现疫情管控，确实面临非常大的困难。

张文宏解释，当疫情出现蔓延，如果想不让城市停摆，就需要在数据支撑下不断做策略调整。当前采取的策略主要是：滚动筛查、锁定重点、切断传播链。从筛查大数据看出，一个向好的迹象悄悄地出现了：非管控区域全员滚动筛查的病例占比逐渐走低，仅占总病例的10%，预示社会面疫情逐渐受控。疫情的拐点虽尚未出现，但形成拐点的条件已经逐步具备。

张文宏提到，国家卫健委颁布核酸检测指南更新，透露中国未来抗疫新动向，预示着未来抗疫逐渐进入了新阶段，采取全域经济生活停摆、进行多轮全员检测的抗疫模式，会被逐渐更新。

他引述国家卫健委新指南说：要对核酸检测“进一步明确完成时限”。各省市（包括城区常住人口 1000 万以上的超大城市）不区分人口规模，均按照24小时内完成全市核酸检测的目标匹配采样和检测力量。

“这个要求就很高了，但这正是保证后续滚动筛查能够跑过病毒传播的基本需求”，张文宏补充说，奥密克戎的速度，某种意义上讲，如果不是以快制快，是没有机会跑赢奥密克戎的。新指南发布当天，上海市就把“严格核酸筛查，加快提升大规模核酸检测能力，强化‘采、送、检、报’全流程协同和精准调度”作为工作重点，这就开始具备跑赢奥密克戎的能力了。

张文宏还以香港公布的疫苗数据为例，指出灭活和BNT（复必泰）两种疫苗的三剂接种可提供非常高水平的预防重症与死亡保护率，保护率均达到了95%以上。这数据奠定了中国未来走出疫情的底气。

他说，今后抗疫，维持生活正常化应该放到跟动态清零同样重要的位置。他承认此次上海抗疫中有许多民众遇到了各种问题，他说这些问题不应该回避，在今后的抗疫中要一一解决，否则抗疫成功的意义就会大打折扣。

张文宏强调，冠病抗疫将是一个长期的过程，不能抱着咱就是不过了也要把病毒弄死的心态，要既控制好疫情，又保障居民生活，保持就医通道畅通，同时还保障民营小微企业的生存。这些将成为上海抗疫后一阶段的重点。抗疫尚未结束，但生活还要继续。

他最后说，上海战役仍在胶着之中，但至少今天，看到了新药已经落地，疫苗三针加强有效，核酸快速精准筛查有望跑过病毒。上海这次战役，不搞一刀切，希望在尽量无疏漏筛查的同时能够最小化影响生活，肯定是非常不容易，也难免会不顺利，但也正显示了上海绝不肯走抗疫回头路的决心。在大家感觉挺不容易的这段时间，走出疫情的技术支撑也悄悄地逐渐具备了。

上海市卫健委今早（24日）通报，昨天新增本土冠病确诊病例四例和无症状感染者979例，其中四例确诊病例和878例无症状感染者在隔离管控中发现，其余在相关风险人群排查中发现。新增境外输入性确诊病例10例和无症状感染者三例，均在闭环管控中发现。