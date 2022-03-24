坠机现场昨晚大雨 暂未搜到第二个黑匣子信号

中国东航失事客机中记录驾驶舱语音的黑匣子昨天（23日）被找到，坠机现场区域昨晚下起大雨，加大搜救难度，目前搜救仍在持续，有专家分析说第二个黑匣子信号发射器可能受损，现场无法搜寻到黑匣子定位信号。

综合新华社、央视网及中国青年报报道，东航MU5735航班坠毁事故现场区域昨晚下起大雨，降雨导致土地更加泥泞，搜救工作难度加大。

报道称，受降雨影响，外界通往核心现场的唯一道路，部分路段出现山体滑坡。道路旁边的水沟水量加大，水面上浮着一层失事飞机的燃油。救援人员不断前往核心现场，有工作人员背着消杀工具、帐篷等。

目前搜救工作仍在进行，仍处于72小时黄金救援时间内，搜索区域相比核心区扩大超10倍。

有专家推测，另一个黑匣子有可能出现破损，一方面要扩大搜救范围，另一方面要关注救援现场所有金属残片。

失事的波音737-800型客机装有两部飞行记录器，即俗称的“黑匣子”。搜寻人员昨天在主要撞击点东南方向约30米处的表层泥土中，发现一部黑匣子，外观破损严重，但存储单元外观相对较为完好，初步判定为驾驶舱话音记录器。

另一部尚未寻获的黑匣子是数据记录器，记录飞行高度、速度、航向、俯仰角等参数。

据人民日报报道，中国航空学会《航空知识》主编王亚男说，在找到飞行数据记录仪的情况下，调查人员或许能较早得出一些初步性结论。如果两个黑匣子都被找到，就能较快形成初始的事故原因认定。

报道称，航空事故调查报告的出炉要经过多方位、全要素的考量，甚至还要通过某些模拟实验进行复演。为确保最终报告的严谨性和权威性，半年到一年的调查过程是正常的。