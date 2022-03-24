港大“国殇之柱”拟在台更名重建

香港大学去年底移除“国殇之柱”后，已撤出香港的华人民主书院宣布在台湾重建雕像，并更名为“香港耻辱柱”，并计划于今年竖立在台北中正纪念堂。有香港立法会议员表示，有关行径涉嫌违反《香港国安法》，香港警方应进行调查。

综合《星岛日报》和香港01新闻报道，香港大学考虑到日久老化及存在法律风险，去年12月22日将竖立了逾24年的“国殇之柱”移除。香港民主党前主席何俊仁及泛民组织“民主动力”首任召集人郑宇硕曾任董事的华人民主书院本周一宣布“重现计划”，表示会从网上众筹款项，若能筹集150万元新台币（约7.1万新元），会以3D打印方式制造原比例雕像，并更名为“香港耻辱柱”。

华人民主书院理事长曾建元表示，希望每年八九纪念日在台北中正纪念堂自由广场竖立雕塑，并有意邀请雕塑原创作者、丹麦雕塑家高志活（Jens Galschit）前去为雕塑揭幕。高志活对于在台湾重建雕塑也有“高度意愿”。

曾建元批评港大移除“国殇之柱”的同时，在校内竖立了无形的“学术自主耻辱柱”，指大学自治已被摧毁。他说，随着近年迁台港人增加，在台湾竖立“国殇之柱”有新一重意义，将同时承载起前年“反修例抗争”以来的记忆。

香港立法会议员葛珮帆对此表示，“国殇之柱”此前由支联会参与管理，而且从“悼念八九事件”活动中衍生而来，政府早前已明言有关活动主题涉嫌违反《香港国安法》，任何人继续鼓吹、宣扬有关主题及展示相关物品也涉嫌违法，进行筹款或捐款也可能触碰法律，呼吁市民不要参与。

她还说，主办人士之前涉嫌鼓吹港独和台独，或会利用雕塑鼓吹分裂国家，强调《香港国安法》适用于香港境外任何地方，香港警方应依法处理，必要时可发出通缉令。

