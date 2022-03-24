台国安局：俄乌战争凸显东亚欠缺集体安全机制

台湾国安局说，俄乌战争虽然使国际社会更加警觉俄罗斯和中国大陆等国威胁，但东亚地区尚无集体安全机制，无法共同快速协调应对台海危机；未来台湾应持续突出自身安全攸关东亚稳定，促国际共同反制中国大陆威胁。

根据中央社报道，台湾立法院外交及国防委员会今天（24日）邀请国安局、国防部、外交部、陆委会等单位，以“东亚最新地缘政治情势与国家安全及相关应变准备工作”为题专案报告，并备质询。各部昨晚呈交书面报告。

国安局在报告中指出，美国强化与日、澳、韩国等盟邦共同护卫东亚安全，并促英、德、法、加、印度等国，共同维护印太海域自由开放，也提升与东南亚海事安全合作，应对大陆扩张威胁。

报告提到，中国大陆与俄国共同阻止美国在联合国对朝鲜追加制裁，干扰美遏中政策；在台海、东海、南中国海海域以机舰、灰色地带手段，扩大管辖范围，另利用经贸、疫苗拉拢东南亚国家，辅以认知作战，以突破美国对其包围网，双方均积极营造对己有利态势。

国安局说，美国、中国大陆在南中国海的竞逐态势激烈，大陆今年来持续强化该海域军事部署及灰色地带威胁，尤其针对外舰进行跟监，海警船则常态性在南中国海巡逻，并加强监控越、菲、马等国舰船活动与油气探勘，谋求加大对“管辖海域”的实质管控能量。

报告指出，美国与盟友除派遣航舰编队至南中国海联合巡航及执行航行自由任务外，美国也发布“中国南中国海主权声索研究报告”，诉诸国际法，驳斥大陆南中国海主权声索正当性，并续与该海域沿岸国扩大海事安全合作，反制大陆扩权意图。

国安局表示，美国与中国大陆地缘政治竞争，深化东亚国家避险策略，美国积极展现维护东亚及台海和平决心，日本内部更逐步形成“台湾有事即日本有事”氛围， 积极提升对大陆吓阻能力，但仍不乐见台海爆发战争；另外，东亚国家对疫后经济复苏需求高，重视与大陆经贸关系，对美中战略竞争倾向采取避险策略应对，将使台湾周边地缘政治态势更趋复杂。

“俄乌战事凸显东亚缺乏集体安全机制”，国安局强调，俄乌战事虽使国际社会更加警觉俄罗斯和中国大陆等国家威胁，并使各国加强关注东亚区域和平稳定及大陆攻台企图，但东亚地区尚无集体安全机制，无法共同快速协调应对台海危机；未来台湾须持续突出台湾民主、自由与安全攸关东亚区域稳定与发展，促国际正视并共同反制大陆威胁。