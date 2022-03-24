美国称中国邀美运输委员会参与东航空难调查

美国运输部长布蒂吉格周三（23日）说，中国民用航空局已邀请美国国家运输安全委员会参与中国东航空难调查工作。

据路透社报道，布蒂吉格（Pete Buttigieg）告诉记者，他对于中国民航局邀请美国国家运输安全委员会（NTSB）参与调查工作感到非常鼓舞，并说美国联邦航空管理局将随时准备为NTSB提供支持。

根据国际航空协议，由于失事客机在美国制造，美国NTSB可以参与由中国牵头的调查工作。

NTSB前天曾称，他们与中国方面的调查工作负责人取得联系，并将与美国联邦航空管理局、波音和失事客机引擎制造商CFM的技术顾问一起，以一切必要的方式为调查工作提供支持。

不过，NTSB后来也表示，由于签证和检疫方面的要求，尚未确定调查人员是否会前往中国。

NTSB说：“我们正在与（美国）国务院合作，在决定是否前往之前，与中国政府解决这些问题。”

美国参议员坎特威尔（Maria Cantwell）此前说，她的办公室已与美国NTSB就坠机事件调查工作和美国所扮演的角色进行交谈。坎特威尔也是负责监督运输课题的参议院商务委员会主席。

坎特威尔昨天说，联邦航空管理局和NTSB已安排一个团队与中国航空监管机构接洽，处理赴华事宜，她希望中国能允许美国团队无需接受两周的冠病隔离。