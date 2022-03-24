网民诉染疫收治后无人管 上海官方：医院已查房配药

上海疫情持续升温，一篇题为“一个上海居民的新冠记录”贴昨天（23日）在网上热传。该网民称被收治后没有人管，导致糖尿病老人在寒冷的走廊上过夜，高血压老人需要在医院隔离却面临断药的困境。上海市政府新闻办公室微信公众号“上海发布”今天在回复网友评论时说，昨天下午医生已查过房、配好药，同屋的老奶奶缺的药，医生说会用其他药来代替。

这篇贴文说，在隔离医院的第四天，都一直没有见过医生，护士也没来过，没有人给他们做过任何检查，唯一做的事情就是投喂三餐，没发过药物、没发过消毒用品，没发过防护用品。但他们的身份证信息、登记系统之类的文件却被反复要。

文中特别提到一名同房隔离的90岁老奶奶有高血压，起床翻身一次都要一分钟，也没有人来看过。奶奶自己带的高血压药已经快吃完，之前也向医院登记过病史，但无人理会快断药的情况。奶奶原本还带了中药过来，但现在已经全部变质，不能吃了，因为工作人员说不能帮她存进冰箱。

贴文还提到自己63岁的妈妈患有糖尿病，在被安排去另一家医院隔离时却被告知没有床位，要住只能住走廊，而且转运车也不会来。当晚其母体力不支，只得在走廊上过了一夜。

贴文质问，“将成百上千、本无需去医院治疗的轻症患者或无症状感染者送进医院，会不会造成变相的医疗挤兑？我们这些本可在家慢慢康复的轻症患者或无症状感染者至少已经挤满了华山北院、瑞金北院、第四人民医院等等，把医院的常规的病人都挤走了......华山和瑞金这样级别的医院，更该做的是化疗、血透这样救命的治疗一好奇那些原本的病人去了哪里？他们是否可以及时地获得与华山、瑞金医院同等的治疗？”

贴文最后说，无症状的感染者的症状与普通感冒区别不大，但却要经历连续不断的电话轰炸、与亲人的分别、工作的停顿、未知的隔离、忽冷忽热的环境，陌生人的混住，得不到满足的用药需求、不定的归期时.…经历了这一切后，还有多少人可以只是“无症状”？

针对上述贴文反映的情况，“上海发布”今天回复称：“据小布了解，昨天反映问题的微博网友‘林下林下’更新了微博，说下午医生已查过房、配好药，同屋的老奶奶缺的药，医生说会用其他药来代替。”

微博网民“林下林下”昨天下午16时许发文写道：“下午有医生来查房了！！真的医生！这位医生很nice，也很专业。还给了每个人需要的药！奶奶缺的药说会用其他药代替来，还发了两盒酸奶。开心。”

不过，该网民此前发的相关贴文已经在微博上被删除，无法查看。