疑似东航坠机视频被警方提取 离事发地直线仅5.3公里

中国东航坠机事件发生后，网上曾流传一段疑似失事客机坠毁时的监控视频。据悉，这段视频已被梧州警方提取，经测量，视频拍摄地点离飞机失事地点有5.3公里。

根据红星新闻报道，该段时长16秒的视频显示，约10秒时，一个疑似飞机的条状物突然从镜头最上方出现，近乎垂直落下，短短三秒内消失在画面里。

拍摄到这段视频的梧州市北辰矿业有限公司负责人周先生介绍，监控视频确为矿区运输道路上的监控探头所拍下，并说“视频在网上传播之后，梧州警方将主机连同监控视频一起提取走了。警方测量过了，离飞机失事地点有5.3公里。”

根据地图软件比对，客机失事地点在北辰公司东偏北方向。该公司员工称，当天下午，他们在工作时，突然听到一阵巨响，“我们还以为是车胎爆了，过了半个小时，听他们说是飞机失事了。”

周先生也称，听说飞机在莫埌村失事的消息，公司员工查矿区的监控，“发现有疑似飞机失事的画面，网上这段监控画面是放大很多倍的。具体是不是失事客机，有待专家做鉴定。”

据了解，在该公司大门前的广场以及矿区道路上，有多个监控探头。究竟是哪一个探头拍下？周先生表示自己也不清楚，“当时公司也没有员工目击到飞机失事。”

据最新消息，东航失事客机中记录驾驶舱语音的黑匣子昨天（23日）被找到，坠机现场区域昨晚下起大雨，搜救仍在持续，另一个黑匣子也正加紧搜索。