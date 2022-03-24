台陆委会主委称两岸应“互相承认主权”

对于自己昨天所说的“维护中华民国主权是两岸协商基本条件”，台湾陆委会主委邱太三今天（24日）续称，两岸应“互相承认主权”。

据中时电子报报道，邱太三说，维护台海和平、安全与稳定是两岸双方共同的责任，如果要有比较良好的互动与协商，势必要双方都有意愿，“一个巴掌拍不响”。

邱太三说，期待大陆改变思维，不要强加政治框架，相信这样气氛会越来越好。

对于有媒体问该立场是否与马英九路线相近，邱太三回应，他跟马英九的看法不太一样，他认为，国民党在大陆应该“大胆坚持中华民国主权”，并且两岸应“互相承认主权”。

台湾前总统马英九在任期间，主张两岸“互不承认主权，互不否认治权”。马英九认为，两岸主权主张相互重迭，涵盖彼此全部领域，无法相互承认主权；但互不否认对方的治权，则是务实的承认现状。

邱太三昨天（23日）回复国民党立委李德维关于台湾在两岸关系中所采取路线的质询时说，如果“维护中华民国的主权”不算台独的话，未来在两岸做任何协商谈判上，应该会是比较好的基本条件。

对此，中国大陆国台办发言人朱凤莲今天应询称，这番言论混淆是非、颠倒黑白，夹带“两国论”私货，进一步暴露了民进党当局推卸破坏台海和平稳定责任、持续谋“独”挑衅的本性。

朱凤莲说，民进党当局妄图以“两国论”行骗，以制造释放“善意”假象行谋“独”之实，完全是痴心妄想。只有承认“九二共识”，认同两岸同属一中，两岸关系才能回到和平发展的正确轨道上来，“舍此别无他途”。

